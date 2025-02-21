В Туркмении женщины к 8 марту получат подарок от имени главы государства в размере 60 манатов

20:37 25.02.2025

Женщинам и девушкам Туркменистана вручат от имени главы государства денежные подарки по случаю Международного женского дня

Опубликовано 21.02.2025



Учитывая большие заслуги наших женщин в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в осуществлении преобразований во имя процветания страны, в деле воспитания преданного Родине здорового и воодушевленного поколения, в целях продолжения благородных традиций наших предков в почитании любимых матерей и дорогих сестер, а также исполнения Постановления Президента Туркменистана за № 1152 "О вручении денежных подарков женщинам нашей страны по случаю Международного женского дня" от 27 февраля 2019 года Президент Туркменистана подписал Распоряжение.



Документом предписано в период 1–6 марта 2025 года от имени Президента Туркменистана по случаю Международного женского дня в торжественной обстановке вручить денежные подарки в размере 60 (шестидесяти) манатов женщинам и девушкам, работающим на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, а также получающим пенсию и государственные пособия, обучающимся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, слушательницам курсов Академии государственной службы при Президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух лет, студенткам, школьницам и воспитанницам детских дошкольных учреждений.