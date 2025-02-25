Кобахидзе назвал историческим решением отказ Грузии от санкций против России

20:42 25.02.2025

Кобахидзе назвал историческим решением отказ от санкций против России



25.02.2025



Грузия в 2022 году приняла историческое решение, отказавшись вводить санкции против России. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.



"Это (отказ вводить антироссийские санкции – прим.ред.) было историческим решением и заявлением, которое озвучил ( бывший премьер-министр Грузии – прим.ред.) Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине", - сказал глава грузинского кабинета министров (цитата по РИА "Новости").



По его словам, данное решение было принципиальным. Кобахидзе добавил, что в случае присоединения к санкциям Грузию ожидало экономическое разрушение.



