 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 25.02.2025
23:25  ВС РФ подготавливают широкий фронт наступления вглубь Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
22:07  Момент истины: голосования в ООН по Украине показали, кто есть who, - Андрей Суржанский
21:10  В России подсчитали свои запасы редкоземельных металлов - 658 млн тонн
21:05  СA: Евросоюз позволил втянуть себя в байденовский проект Украины по ослаблению России и остался за бортом
20:42  Кобахидзе назвал историческим решением отказ Грузии от санкций против России
20:37  В Туркмении женщины к 8 марту получат подарок от имени главы государства в размере 60 манатов
20:27  Арктика - новый фронт "глубинной войны"
15:53  Директором Агентства по статистике Узбекистана назначен Бехзод Хамраев
15:40  Китай и Россия - хорошие соседи и настоящие друзья, - Си Цзиньпин
15:35  Каспий мелеет быстрее, чем ожидалось. Экологи бьют тревогу, - Фархад Мамедов
15:27  В Душанбе состоялось заседание Совета безопасности Таджикистана
15:00  В Британии начался суд над похитителями золотого унитаза под названием "Америка"
14:41  Как Россия способна решить большую проблему Кыргызстана? Видеоинтервью
13:13  Есть ли шансы у стран Центральной Азии принять Кубок Азии по футболу 2031 года?
12:54  "Теперь все изменилось". Шахматистка Гулрухбегим Тохиржонова - о возвращении в сборную Узбекистана
12:48  Зампредседателя правительства России Новак передал Токаеву слова приветствия от Путина
12:37  NYT: мировые правила игры теперь определяет Москва
12:30  Курс доллара приближается уже к 85 рублям на заявлениях из США. Трамп форсирует мирный процесс на Украине
04:52  Кыргызстан. Физику, химию, биологию объединят и будут преподавать с 1-го класса
03:40  Турецкие прокуроры начали расследование после падения акций на Стамбульской фондовой бирже
03:26  В Казахстане служащих банка заподозрили в содействии мошеннику с Украины
02:29  Ничья. Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине, а Генассамблея ООН - европейскую, потерявшую треть сторонников
01:59  USAID* – Мистер Кроули: разрушитель государственного суверенитета, "...преступная организация, которой пора умереть", - Сергей Луценко
01:35  "Печат": финальную точку в конфликте на Украине поставит Путин, а не Трамп
01:09  Узбекистан вернулся на международные рынки капитала, разместив облигации на сумму почти $1,5 млрд
00:44  ЦА: об изгибах образовательной политики и восприятии национальной истории, - Рустам Масалиев
00:39  ВС РФ готовятся блокировать ядро группировки ВСУ "Хортица" – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
Понедельник, 24.02.2025
23:15  Индекс плова и рост цен в странах Центральной Азии
23:11  Посол Монголии в Беларуси: есть горький урок для человечества - без языка нация погибает
23:02  Беспрецедентный рост. В 2024 году из Китая в Узбекистан въехало 74,3 тыс туристов
22:59  Минкультуры Кыргызстана встало на защиту национальных орнаментов, которые присвоила бизнесвумен из России
22:56  "Я не ищу признания, я хочу передать знания". Камолуддину Абдуллаеву - 75 лет
22:50  Узбекистан и США обсуждают разработку критически важных минеральных ресурсов
22:48  Актер из казахстанского фильма "Рэкетира" резко ответил на слухи о связи с сыном вора в законе из Кыргызстана
22:40  Центр по использованию недр Узбекистана опроверг продажу месторождений в Навои китайским компаниям
21:56  В Афганистане возобновила вещание женская радиостанция Радио Бегум
20:44  Трамп собрался закрыть использующуюся для поставок оружия ВСУ базу в Греции
19:44  Казахстан. Основная причина дефицита бюджета – нехватка неналоговых доходов
18:04  В странах Центральной Азии приходит в негодность ирригационная система, созданная СССР
17:55  Центральная Азия расширяет сотрудничество по устойчивому использованию общих рек
17:49  Китай экспериментирует с семенами кормовых трав, побывавшими на обратной стороне Луне
16:46  Верховный суд Узбекистана отменил решения об аресте сотрудников Алламжонова
15:00  S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана, прогноз стабильный
14:28  Поляки-интеллектуалы о названии "Украина", - Павел Густерин
14:18  Талибы договорились c Узбекистаном построить ж/д из Хайратона в Герат
14:09  Невеста как товар или Культ целомудрия женщин
14:00  Кыргызстан. Первому замминистра обороны Эрлису Тердикбаеву объявлен выговор
13:55  Таджикистан. Таяние ледников может привести к катастрофическим последствиям
13:51  Кыргызстан-Казахстан: новые этапы и возможности. К визиту в РК премьера КР Адылбека Касымалиева
13:09  Председатель Службы госбезопасности Узбекистана Баходир Курбанов стал президентом Ассоциации футбола
13:07  Назначения и отставки в Кыргызстане
13:04  Узбекистан. Состоялось заседание Совета безопасности, посвященное вопросам укрепления безопасности и обороны
07:11  Рейтер: Маск продолжает потрошить USAID - важнейший инструмент "мягкой силы" для завоевания влияния за рубежом
06:14  Зачем же стены ломать? Как голосует Германия спустя 35 лет после объединения (карта)
00:42  Контрреволюция Трампа: аккуратно организованный хаос, - Кристиан Уайтон
00:26  В Узбекистане на фондовой бирже „Тошкент" создадут экспериментальную площадку для торговли акциями нерезидентов
00:05  Представители РФ и США дали старт диалогу по урегулированию украинского конфликта – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 23.02.2025
23:14  Шесть лет нацпроекту "Производительность труда" и поток мигрантов в Россию, - Валентин Катасонов
22:57  Кормушка низкоуглеродных инициатив. США отдают Китаю лидерство в климатической повестке
22:32  Зеленский отказался признавать долг перед США: "мы договаривались с Байденом, что это грант"!
21:41  Выборы в Германии. Шольц признал поражение социал-демократов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кобахидзе назвал историческим решением отказ Грузии от санкций против России
20:42 25.02.2025

Кобахидзе назвал историческим решением отказ от санкций против России

25.02.2025

Грузия в 2022 году приняла историческое решение, отказавшись вводить санкции против России. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Это (отказ вводить антироссийские санкции – прим.ред.) было историческим решением и заявлением, которое озвучил ( бывший премьер-министр Грузии – прим.ред.) Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине", - сказал глава грузинского кабинета министров (цитата по РИА "Новости").

По его словам, данное решение было принципиальным. Кобахидзе добавил, что в случае присоединения к санкциям Грузию ожидало экономическое разрушение.



Глава кабинета министров Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года заявил, что власти страны, исходя из национальных интересов, не собираются участвовать в санкциях стран Запада, введенных против России из-за ситуации вокруг Украины.

"Мы ознакомились с действиями наших международных партнеров, которые последовали после начала военных действий на Украине. Я имею в виду введение экономических и финансовых санкций (против РФ). Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях", - сказал тогда Гарибашвили.

В январе 2023 года вице-премьер правительства Грузии Тея Цулукиани заявила, что власти страны не допустят ее вовлечения в военный конфликт на Украине.

"Ответ один - грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние. Поэтому мы не окажем помощи военного типа, конечно, ни одной из сторон военного конфликта, тем более что, насколько мне известно, речь идет о передаче такого оружия, которое мы приобрели, но это всего лишь деталь", - сказала Цулукиани.

"Мы пережили слишком много войн. Этого может не помнить кто-то из слушателей, потому что они родились и растут после окончания войн в Грузии, но у власти находимся мы - поколения войны. Мы очень хорошо помним, какое это несчастье. Поэтому мы просто не можем этого допустить, это наша ответственность за будущее нашей страны", - сказала Цулукиани.

Ее комментарий стал ответом на статью временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, который написал, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные в 2008 году комплексы "Бук" и полученные от США Javelin, но получил отказ. В Минобороны Грузии пояснили, что системы "Бук" были куплены в 2007 году за несколько миллионов долларов.

Источник - Международная жизнь
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740505320


Новости Казахстана
- Закон о воинской службе рассмотрят сенаторы на заседании Палаты 27 февраля
- Премьер-министры Казахстана и Кыргызстана обсудили меры по укреплению торгово-экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
- В Карагандинской области усилен контроль за населенными пунктами в зоне паводков
- Глава МИД Казахстана принял Посла России
- В Генпрокуратуре состоялось заседание Координационного совета
- Комиссия по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда возобновила работу в РК
- О пресечении канала незаконной миграции
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2025 года №781
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  