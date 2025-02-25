|Кобахидзе назвал историческим решением отказ Грузии от санкций против России
20:42 25.02.2025
Кобахидзе назвал историческим решением отказ от санкций против России
25.02.2025
Грузия в 2022 году приняла историческое решение, отказавшись вводить санкции против России. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
"Это (отказ вводить антироссийские санкции – прим.ред.) было историческим решением и заявлением, которое озвучил ( бывший премьер-министр Грузии – прим.ред.) Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине", - сказал глава грузинского кабинета министров (цитата по РИА "Новости").
По его словам, данное решение было принципиальным. Кобахидзе добавил, что в случае присоединения к санкциям Грузию ожидало экономическое разрушение.
Глава кабинета министров Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года заявил, что власти страны, исходя из национальных интересов, не собираются участвовать в санкциях стран Запада, введенных против России из-за ситуации вокруг Украины.
"Мы ознакомились с действиями наших международных партнеров, которые последовали после начала военных действий на Украине. Я имею в виду введение экономических и финансовых санкций (против РФ). Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях", - сказал тогда Гарибашвили.
В январе 2023 года вице-премьер правительства Грузии Тея Цулукиани заявила, что власти страны не допустят ее вовлечения в военный конфликт на Украине.
"Ответ один - грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние. Поэтому мы не окажем помощи военного типа, конечно, ни одной из сторон военного конфликта, тем более что, насколько мне известно, речь идет о передаче такого оружия, которое мы приобрели, но это всего лишь деталь", - сказала Цулукиани.
"Мы пережили слишком много войн. Этого может не помнить кто-то из слушателей, потому что они родились и растут после окончания войн в Грузии, но у власти находимся мы - поколения войны. Мы очень хорошо помним, какое это несчастье. Поэтому мы просто не можем этого допустить, это наша ответственность за будущее нашей страны", - сказала Цулукиани.
Ее комментарий стал ответом на статью временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, который написал, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные в 2008 году комплексы "Бук" и полученные от США Javelin, но получил отказ. В Минобороны Грузии пояснили, что системы "Бук" были куплены в 2007 году за несколько миллионов долларов.