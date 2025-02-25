СA: Евросоюз позволил втянуть себя в байденовский проект Украины по ослаблению России и остался за бортом

21:05 25.02.2025 Časopis argument

Чехия

25 февраля 2025



А король-то голый

ČA: Евросоюз остался за бортом при решении украинского конфликта



Евросоюз позволил себя втянуть в байденовский проект Украины по ослаблению России, пишет ČA. Он полностью впал в зависимость от конфликта, а в его замкнутом пространстве воцарилось полное единство мнений. Это однобокое видение происходящего и привело Европу на самую обочину политики.



Вероника Сушова-Сальминен



В течение последних 14 дней мы имели возможность наблюдать, как рушится масса внешнеполитических иллюзий. А главная причина - события вокруг российско-украинского конфликта, связанные с новой политикой американской администрации Дональда Трампа. Он и его люди ясно дают понять, что не рассматривают текущий российско-украинский конфликт в рамках прежней байденовской парадигмы, которая, правда, стала единственной для подавляющей части европейского истеблишмента. В последний год европейские политики забыли выполнить "домашнее задание" и приготовиться к тому, что с приходом Трампа американская внешняя политика, скорее всего, резко изменится. Стратегическая неготовность, которая стала столь очевидна на Мюнхенской конференции по безопасности из-за воцарившейся там паники. Наскоро созванная встреча избранных европейских лидеров в Париже (с восточного крыла там не было никого, за исключением Польши) и комментарии в СМИ многое поведали о реальном политическом и интеллектуальном состоянии нынешнего европейского истеблишмента.



Паника на Мюнхенской конференции по безопасности удивила. Если бы участники конференции нашли время и прочитали доклад, подготовленный для них организаторами конференции, то, пожалуй, речь американского вице-президента их не так шокировала бы. В документе говорится, что внешняя политика Дональда Трампа отличается от политики Джо Байдена и что его избрание буквально "похоронило" прежней американский внешнеполитический консенсус, основанный, прежде всего, на либеральном интернационализме. Трамп рассматривает его только как невыгодную сделку, то есть как нечто, что не служит американским интересам. Авторы материала четко дают понять, что изменения не обойдутся без последствий как для европейской безопасности, так и для Украины. В целом доклад посвящен вопросу многополярности в международных отношениях, то есть переходу к миру с несколькими центрами власти. Из текста понятно, что разные игроки по-разному понимают многополярность, но, что главное, гегемонии либерального порядка, воплощением которой является Европейский Союз, приходит конец. То есть нетрудно догадаться, чем это чревато для Европейского Союза. Соединенные Штаты Америки Дональда Трампа меняют курс и, прежде всего, методы американской внешней политики, но есть и другие игроки (Китай, Индия, ЮАР и глобальный Юг), а многополярность, отражающая структурные изменения в современном мире, то есть политическую экономику и демографию, в первую очередь, крепнет.



С 2022 года Европейский Союз позволил себя полностью втянуть в байденовский проект Украины, служивший для ослабления региональной мощи России. Разговоры об автономии ЕС в области обороны и безопасности, а также о "клинической смерти" Североатлантического альянса утихли. НАТО даже снова расширился и опять-таки в восточном направлении, когда его членом стала Финляндия. США Байдена, бесспорно, доминировали в украинской политике как в части помощи, так и в части постановки приоритетов. Кроме того, несомненно, преследовались и другие цели, в том числе скрыть тот факт, что авторитета Соединенных Штатов Америки уже не хватает для того, чтобы предотвратить конфликт, который Россия начала в 2022 году. Ясно, что к этому привела великодержавная непоследовательность Соединенных Штатов Америки, которые в однополярном мире не раз делали для себя исключение из "жестких действующих правил" для достижения собственных целей.



ЕС и новое платье короля



После 2022 года Европейский Союз как объединение обнаружил тягу к милитаризации и геополитизации. О расширении уже никто не говорил как о шаге, который принесет экономические и социальные выгоды и развитие или демократические улучшения. Отныне о расширении говорили как о геополитической экспансии, вопросе безопасности или прямо как о заполнении вакуума власти в условиях конкуренции с Россией или Китаем. Последствия конфликта также очень негативно отразились на европейской экономике в целом, но опять-таки влияние было неравномерным. (Правда, стоит признать, что очень сильно пострадал и экономический локомотив Европейского Союза - Германия.) Ситуация настораживала, и ЕС впал в зависимость от конфликта, поставив под сомнение самые основы европейской интеграции. Европейский Союз встал на путь, который напрямую угрожал его собственной политической легитимности.



Однако эта политика во многом основывалась на модели "нового платья короля". Главным требованием было любой ценой изображать, что король не голый. И дело тут было не только в слабоумном американском лидере, но и в более важных вещах. Например, в том, что военное поражение России на Украине невозможно, так как Россия обладает мощнейшим ядерным арсеналом в мире, а этот вооруженный конфликт расценивает как борьбу за собственное существование. С самого начала было ясно, что конфликт не может закончиться просто "капитуляцией" Российской Федерации, а ее развал, если вспомнить историю, вообще маловероятен, хоть и столь желаем. Ситуацию отягощало и то, что НАТО на Украине был системной причиной конфликта и как таковой не мог решить его исход. Украине пообещали членство в Североатлантическом альянсе, и это было еще одной химерой, которая разжигала конфликт. Дипломатию полностью отстранили от решения конфликта, и она сама по себе превратилась в предвестника "поражения" и "Мюнхенского сговора". В замкнутом пространстве воцарилось полное единство мнений. Тем больший шок произвел приход Трампа.



Шоковая терапия Трампа



В итоге европейский истеблишмент получил свой "Мюнхенский сговор" в виде шоковой терапии Трампа. Американский президент дал понять еще во время предвыборной кампании, что хочет закончить вооруженный конфликт на Украине, хотя его команда и колебалась, выбирая стратегию. Слова о том, что США "принудят" Россию к миру очередными санкциями, с самого начала вели в тупик. Точно так же, как и нежелание отказываться от членства Украины в НАТО, которое послужило системной причиной конфликта. Трамп созвонился с российским президентом Владимиром Путиным (а это первый разговор за несколько лет, так как телефонные беседы с Путиным считались табу, как бы абсурдно это ни выглядело; западные лидеры ясно давали понять избирателям: пусть лучше умирают люди, а мы не будем искать других решений). Кроме того, американский президент выразил желание овладеть украинскими природными богатствами на 500 миллиардов долларов, ведь американцы бесплатно не помогают, а США на Украину "потратились". Вице-президент Дональда Трампа Дж. Д. Вэнс, выступая в Мюнхене, жестко раскритиковал европейский "либерализм" и истеблишмент. Потом министр обороны разбил еще одну химеру: бессмысленно ждать, что Украина вернется в границы до 2014 года или что она станет членом Североатлантического альянса. Затем в Эр-Рияде встретились американские и российские переговорщики, чтобы начать диалог двух стран. Стороны договорились о восстановлении в некой форме прежде парализованных дипломатических отношений, и в перспективе вероятно проведение саммита Трамп - Путин. Таким образом, явно сделан шаг к невоенному завершению конфликта, хотя пока и не ясно, с какими результатами он завершится.



Без меня меня женили



Но что важно, так это то, что все эти шаги предпринимались без Европейского Союза и без Украины - игроков, которых вооруженный конфликт касается прямо и непосредственно. Вашингтон и Москва дали им откровенно понять, что по крайней мере на данном этапе переговоров их присутствие не нужно и мнение не интересно. Ясно, что Дональд Трамп показывает лидерам ЕС, что он о них думает, а кроме того, хочет водрузить венец миротворца, в случае успеха, только на себя. В начале мандата это принесло бы ему желанные очки. Тем самым он также укажет европейским политикам, где их "засуженное" место - в последнем купе евроатлантического поезда. Для России происходящее естественно. Она с самого начала хотела вести переговоры с Вашингтоном, утверждая, что только с ним и можно договариваться о чем-то всерьез (а не с его сателлитами). Кроме того, Россия давно прохладно относится к Европейскому Союзу как к объединению, и Москва воспринимает конфликт как часть эгоистической американской стратегии, нацеленной на усиление гегемонии, а ЕС в ней играет роль статиста.



Несомненно, происходящее демонстрирует слабость Европейского Союза как самостоятельного международного игрока. Слабость ЕС подчеркивает и отсутствие у него новых идей. ЕС слишком зависим от Соединенных Штатов Америки, чтобы предлагать что-то новое (кроме продолжения войны, которую, как считает Трамп, Европа должна вести в одиночку против ядерной России). Кроме того, Брюссель все поставил на одну карту - однобокое видение конфликта, отрезав себя от всех других вариантов.



В итоге избиратели видят (но вряд ли это признает европейский истеблишмент), что ЕС оказался в ситуации, когда он не знает, что делать с новым формирующимся миром, который уже не будет жить по европейской мерке, в соответствии с европейскими нормами и ожиданиями. Малые страны могут извлечь свой урок. Они оказались на тонком льду жесткой великодержавной политики, в которую европейский проект не вписывается. ЕС и его лидеры, брюссельские и национальные, поверили в собственную пропаганду, а это всегда огромная проблема, и пусть это будет урок для других. Сейчас ЕС напоминает нам еще об одной сказке про царицу, которая ждала от зеркальца только один ответ: "Ты на свете всех милее". Источник - ИноСМИ

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