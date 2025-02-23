|В России подсчитали свои запасы редкоземельных металлов - 658 млн тонн
21:10 25.02.2025
Общие запасы редких металлов в России составляют 658 млн тонн - Минприроды
На данный момент в России сосредоточено 658 миллионов тонн запасов редких металлов, которые включают в себя 29 видов. Эти запасы достаточны как для текущих потребностей российской экономики, так и для долгосрочного развития. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
К редким металлам относятся 14 видов: литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений. Кроме того, есть группа редкоземельных металлов, включающая в себя 15 видов.
Что касается группы редкоземельных металлов, то их балансовые запасы составляют 28,5 миллионов тонн.
В Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации поясняют, что в группу редкоземельных металлов входят 15 минералов, таких как самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний и европий. Все месторождения этих минералов являются комплексными, то есть их добыча осуществляется только вместе, в одной руде.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию индустрии редких и редкоземельных металлов, подчеркнул, что Россия планирует значительно увеличить производство новых материалов на основе редкоземельных металлов. Для этого в 2025 году будет запущен национальный проект "Новые материалы и химия", направленный на технологическое лидерство.
Президент также заявил о готовности России пригласить иностранных партнеров, как государственных, так и частных, в том числе из США, к совместной работе по редкоземельным металлам.
Владимир Путин отметил, что Россия обладает значительно большими запасами подобных ресурсов, чем Украина. Россия является одним из лидеров по запасам редких и редкоземельных металлов. Эти ресурсы находятся на Севере в Мурманске, на Кавказе и в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области и Якутии.
Президент подчеркнул, что инвестиции в проекты по добыче этих металлов являются капиталоемкими. Он выразил готовность к сотрудничеству с иностранными партнерами, включая США.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что переговоры между Украиной и США по редкоземельным металлам не касаются России.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что Россия планирует снизить долю импорта редкоземельных металлов к 2030 году до 45% с текущих 75%. Для этого планируется увеличить добычу до 50 тысяч тонн. Антон Алиханов также отметил, что для достижения этой цели рассматриваются возможности предоставления льгот для проектов, связанных с редкоземельными металлами.
Крупнейшие месторождения редких и редкоземельных металлов в России - Ловозерское в Мурманской области и Томторское в Якутии.
Ловозерский горно-обогатительный комбинат является частью горнорудного дивизиона "Росатома" и единственным предприятием в России, занимающимся добычей и обогащением руды редкоземельных металлов - лопарита. Лопаритовый концентрат, добываемый на Ловозерском ГОКе, поставляется на Соликамский магниевый завод, где из него извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов для высокотехнологичной промышленности. Мощность Соликамского магниевого завода составляет до 2,5 тысяч тонн готовой продукции в год. Завод производит 100% групповых концентратов редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 75% магния и 4% титана в России.
Томтор является одним из крупнейших месторождений редкоземельных металлов в мире и одним из самых богатых с точки зрения содержания редкоземельных элементов в руде. Томтор также является крупнейшим непроизводящим проектом ниобия. Запасы участка Буранный в рамках Томтора оцениваются в 11,4 миллиона тонн руды с содержанием 0,7 миллиона тонн оксида ниобия и 1,7 миллиона тонн редкоземельных оксидов.
Томтор принадлежал менеджерам группы "ИСТ", а "Полиметалл" был миноритарным акционером с долей 9%. Однако, по информации СМИ, Томтор может быть передан в управление государственному холдингу "Роснефтегаз". Инвестиции в проект оцениваются примерно в 160 миллиардов рублей.
"Росатом" и "Норникель" также готовятся к разработке Колмозерского литиевого месторождения в Мурманской области. В 2023 году компании создали совместное предприятие "Полярный литий". В январе 2025 года "Полярный литий" был включен в санкционный список США.
Колмозерское месторождение - одно из крупнейших в России, на его долю приходится 18,9% всех запасов страны, что составляет 75 миллионов тонн. Это месторождение считается одним из самых перспективных.
Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тысячи тонн, пентоксида тантала - 1,215 тысячи тонн, а пентоксида ниобия - 1,485 тысячи тонн.
В октябре прошлого года стоимость проекта по освоению Колмозерского месторождения оценивалась в 91 миллиард рублей.
Проект предусматривает производство карбоната и гидроксида лития в объеме 45 тысяч тонн в год. Эти вещества используются, в частности, в производстве аккумуляторов.
Ожидается, что проектная мощность будет достигнута к 2030 году. NPV проекта оценивается в 4,3 миллиарда рублей, а IRR - в 19%.
Месторождение будет разрабатываться открытым способом, его запасов хватит на 39 лет.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Интерфакса