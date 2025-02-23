В России подсчитали свои запасы редкоземельных металлов - 658 млн тонн

21:10 25.02.2025

Общие запасы редких металлов в России составляют 658 млн тонн - Минприроды



На данный момент в России сосредоточено 658 миллионов тонн запасов редких металлов, которые включают в себя 29 видов. Эти запасы достаточны как для текущих потребностей российской экономики, так и для долгосрочного развития. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.



К редким металлам относятся 14 видов: литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений. Кроме того, есть группа редкоземельных металлов, включающая в себя 15 видов.



Что касается группы редкоземельных металлов, то их балансовые запасы составляют 28,5 миллионов тонн.



