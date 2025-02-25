Казахстан привлечет инвесторов для строительства ГЭС в Кыргызстане

21:31 25.02.2025

25.02.2025



Министерство энергетики Республики Казахстан и Министерство энергетики Кыргызской Республики 15 февраля подписали Дорожную карту по реализации проектов строительства малых гидроэлектростанций (ГЭС) на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.



Как отметили в Минэнерго РК, этот шаг направлен на укрепление сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере и развитие гидроэнергетического потенциала Кыргызстана, что свидетельствует о стремлении стран Центральной Азии к совместному развитию энергетической инфраструктуры.



"Казахстан последовательно выступает за укрепление регионального сотрудничества в области энергетики. Мы видим в этом залог стабильности и процветания всей Центральной Азии. Подписание Дорожной карты с Кыргызстаном – еще одно подтверждение нашей приверженности этому курсу. Мы готовы делиться своим опытом и ресурсами, чтобы вместе строить энергетически независимое будущее", – отметил Алмасадам Саткалиев.



Как уточнили Zakon.kz в пресс-службе Минэнерго, Дорожная карта предусматривает привлечение казахстанских инвесторов для строительства малых гидроэлектростанций на территории Кыргызстана.