Момент истины: голосования в ООН по Украине показали, кто есть who, - Андрей Суржанский

Андрей Суржанский - о том, как осудили действия РФ и дали им нейтральный статус в один день



СУРЖАНСКИЙ Андрей

Обозреватель Аналитического центра ТАСС



Прошедшие минувшей ночью в ООН голосования по вопросу урегулирования на Украине стали поистине революционными. Впервые за многие годы США солидаризировались с Россией, а не со своими традиционными союзниками. Если бы, скажем, лет пять-десять назад на глаза попалось сообщение типа "США проголосовали против антироссийской резолюции в ООН" или "Госсекретарь США раскритиковал антироссийские резолюции ООН по Украине, заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта", то это был бы повод ущипнуть себя за руку. Но это не шутка и не сон, а реалии сегодняшнего дня, показывающие, как быстро все меняется в этом турбулентном мире.



Посредничество в ООН



"Это был самый глубокий раскол между западными союзниками в международной организации с момента подготовки к войне в Ираке в 2003 году, и это был еще один сигнал сближения Трампа с Россией, историческим врагом, а не с Европой и Украиной, давними партнерами Соединенных Штатов в борьбе против агрессии Кремля", - написала газета The Washington Post. Вторит ей и The New York Times.



"В понедельник в Организации Объединенных Наций развернулось противостояние по поводу Украины между Соединенными Штатами и их давними европейскими союзниками. США выступили против попытки осудить российскую агрессию и призвать к немедленному выводу российских войск с Украины", - отмечает издание.



США, взявшие на себя роль посредника в урегулировании украинского конфликта, могут чувствовать себя на данном этапе победителем. Ведь их резолюция в поддержку мира получила одобрение Совета Безопасности ООН. Причем в ее изначальном виде. При этом были отклонены поправки как европейских стран, так и России. За документ проголосовали десять членов Совбеза, в том числе Россия, США и Китай, пять стран, включая Великобританию и Францию, воздержались от голосования. Для принятия резолюции в СБ ООН необходимо как минимум девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны постоянных членов, то есть Великобритании, Китая, РФ, США и Франции.



Принятая резолюция написана в нейтральном ключе, состоит из двух пунктов преамбулы, в которых выражается скорбь по погибшим в конфликте на Украине и подчеркивается роль ООН по поддержанию международного мира и безопасности, а также одного резолютивного пункта, который "призывает быстро положить конец конфликту и установить долгосрочный мир между Украиной и Российской Федерацией".



В отличие от резолюций Генассамблеи ООН, не имеющих обязательной силы, документы, одобренные Советом Безопасности, должны приниматься к исполнению. А на Генассамблее картина была, как часто бывает, пестрой. Ее участники поддержали и украинскую резолюцию по ситуации на Украине, осуждающую действия РФ, и американскую резолюцию, описывающую действия обеих стран нейтрально. При этом во вторую было внесено несколько неприемлемых для США и России поправок, которые, по сути, выхолостили ее содержание. Американская делегация пыталась закулисно воспрепятствовать внесению на голосование антироссийского документа, но эти усилия не увенчались успехом. Все те, кто хотел демонстративно выразить свое отношение к Москве, в итоге сделали это, что, видимо, не явилось большой неожиданностью для российских властей.



Неожиданные цифры



Однако показателен сам факт: число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию по Украине, уменьшилось с 141 в 2022 году до 93 в текущем году.



Как уже было сказано, резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы, но, по словам наблюдателей, являются барометром мирового общественного мнения. Что же этот барометр показывает нам? Выражаясь языком Михаила Сергеевича Горбачева, он показал, кто есть ху (who is who - кто есть кто). Американскую резолюцию поддержали 93 страны, против проголосовали 8 стран, воздержались 73 страны. Украинскую резолюцию поддержали 93 страны (в их числе члены БРИКС Египет и Индонезия!), против проголосовали 18 стран (в их числе США, Израиль и Венгрия), воздержались 65 стран.



Любопытно, что в числе 65 стран, которые воздержались при голосовании по антироссийскому проекту резолюции, фигурируют стратегические союзники России, а также ее партнеры по БРИКС. В их числе - Китай, Бразилия, Индия, Иран, Саудовская Аравия, ЮАР, Куба, Вьетнам, Узбекистан, Таджикистан. Самый неприятный кейс - голосование Сербии в поддержку антироссийской резолюции. Президент республики Александар Вучич уже публично извинился, но знающие сербскую политическую кухню люди рассказывают, что в Москве уже давно с интересом наблюдают, как наши балканские братья пытаются усидеть на двух стульях.



Им, конечно, сложно. Руководство ЕС, куда Сербия стремится войти, выкручивает им руки. Но, как говорится, слово не воробей.



Что касается "нейтральности" Китая и других наши стратегических партнеров, то вряд ли кто-то будет эту тему педалировать. Большая политика, однако. Кстати, во время последнего телефонного разговора председатель КНР Си Цзиньпин проинформировал Владимира Путина о скорой встрече в Нью-Йорке "группы мира БРИКС", которая обсудит урегулирование конфликта на Украине.



Надо сказать, что при голосовании в Совбезе ООН и Великобритания, и Франция могли наложить свое вето на американский проект резолюции, но в итоге не стали этого делать, видимо, чтобы лишний раз не дразнить гусей и не раздражать США. Это дало повод усомниться в последовательности действий Лондона и Парижа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, например, задалась вопросом об искренности Франции и Великобритании при голосовании в Совбезе ООН.



"Внимание, вопрос: когда Франция и Британии были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок? - написала Захарова в своем Telegram-канале. - Между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности размеренным шагом идти минуты три. Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис? Или просто в каждом кармане по маске - на любой случай?"



Чья сторона и кто что понял



Как отмечают американские СМИ, дипломаты из Великобритании и Франции не стали комментировать свое решение, однако источники в дипломатических кругах говорят о вероятной координации действий с Вашингтоном. Дело в том, что в это самое время Дональд Трамп принимал в Белом доме президента Франции Эмманюэля Макрона, который, если верить газете Le Monde, ехал с намерением убедить американского лидера в том, что "Россия представляет собой "экзистенциальную угрозу", что она "не обязательно" будет соблюдать режим прекращения огня и что это прекращение огня должно быть поддающимся проверке".



Понятно, что голосование против американской резолюции создало бы, мягко выражаясь, неблагоприятный фон для переговоров Макрона с Трампом. А впереди еще визит премьера Великобритании Кира Стармера, который, как ожидается, также будет "топить" против России и в поддержку Украины. Как известно, Франция и Великобритания продвигают идею развертывания на территории Украины европейских миротворцев. При этом Лондон и Париж хотели бы получить огневую поддержку от Вашингтона, если их миротворцы окажутся в опасности. В рамках плана Париж и Лондон хотят задействовать сухопутные силы, а также авиацию и флот.



"Я действительно верю, что он [Путин] хочет заключить сделку, - сказал Трамп Макрону. - Возможно, ошибаюсь, но я верю, что он хочет заключить сделку".



При этом хозяин Белого дома добавил, что говорил с Путиным о возможности развертывания европейских миротворцев на Украине для наблюдения за любым прекращением огня и что российский президент согласится с этим.



Если с голосованием Франции и Британии в ООН все понятно, то с некоторыми нашими друзьями и партнерами немного сложнее. Кто-то из них не хочет вставать ни на чью сторону в нарастающем конфликте между США и Европой, а кто-то реально не понял, откуда сегодня дует ветер перемен и, главное, в чьи он паруса дует. Источник - ТАСС

