В Узбекистане новый министр по чрезвычайным ситуациям - бывший военный прокурор Ботир Кудратходжаев

22:28 25.02.2025

В Узбекистане назначен новый министр по чрезвычайным ситуациям

Абдулла Кулдашев покинул пост главы МЧС. Его место занял бывший директор БПИ и военный прокурор Ботир Кудратходжаев.



25.02.2025



Ботир Бахромович Кудратходжаев назначен министром по чрезвычайным ситуациям Узбекистана. Соответствующий указ подписал президент.



В связи с этим Кудратходжаев освобожден от должности заместителя генерального прокурора – военного прокурора страны.



