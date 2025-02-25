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|В Узбекистане новый министр по чрезвычайным ситуациям - бывший военный прокурор Ботир Кудратходжаев
22:28 25.02.2025
В Узбекистане назначен новый министр по чрезвычайным ситуациям
Абдулла Кулдашев покинул пост главы МЧС. Его место занял бывший директор БПИ и военный прокурор Ботир Кудратходжаев.
25.02.2025
Ботир Бахромович Кудратходжаев назначен министром по чрезвычайным ситуациям Узбекистана. Соответствующий указ подписал президент.
В связи с этим Кудратходжаев освобожден от должности заместителя генерального прокурора – военного прокурора страны.
Ранее его кандидатуру одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.
До этого Кудратходжаев работал исполняющим обязанности прокурора Сурхандарьинской области, затем стал областным прокурором (2014–2016), а позже занимал пост прокурора Ташкента (2016–2017). С июня 2017 года по октябрь 2020 года возглавлял Бюро принудительного исполнения.
В 2020 году он был назначен прокурором Хорезмской области, а в ноябре 2022 года – заместителем генерального прокурора - военным прокурором.
Для справки: МЧС с марта 2022 года возглавлял Абдулла Кулдашев. О причинах его ухода пока не сообщается.