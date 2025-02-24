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Суд в Казахстане огласил приговор по делу о гибели группы шахтеров "АрселорМиттал Темиртау" 17 августа 2023 года
22:35 25.02.2025

Караганда. 25 февраля. КазТАГ – К лишению свободы суд в Шахтинске приговорил сегодня четверых обвиняемых в пожаре и гибели пятерых шахтеров на шахте "Казахстанская" в период владения шахтой компанией "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ), передает КазТАГ.

"Приговорить к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности, с лишением права сроком на три года занимать руководящие должности в горно-добывающей сфере. Была установлена их вина по всем пунктам обвинения: в том, что не приостановили ведение работ при имеющихся нарушениях, кроме того, установили ленту, которая оказалась средней горючей, также в суде было установлено, что наряд на зачистку и расштыбовку в ремонтную смену не выдавался", - огласил приговор судья Данияр Алменов.

Суд признал фигурантов дела виновными в "нарушении правил безопасности при ведении горных и строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Всех четверых осужденных судья постановил взять под стражу в зале суда, а срок отбытия наказания исчислять с момента их задержания, также в срок зачесть нахождение под домашним арестом. Приговор может быть обжалован.

В иске семьям погибших о взыскании морального ущерба суд отказал.

Ранее прокурор просил приговорить всех четверых подсудимых к четырем годам лишения свободы. Санкция данной статьи обвинения предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Потерпевшие заявляли, что предстать перед судом должно и вышестоящее руководство шахты и компании. В тот период шахтой владела компания "АрселорМиттал Темиртау" индийского миллиардера Лакшми Миттала. Некоторые семьи погибших просили суд назначить наказание по всей строгости закона. Другие потерпевшие оставили это на усмотрение суда или же просили не лишать подсудимых свободы. Некоторые говорили, что вина подсудимых есть частично, либо же просили вынести оправдательный приговор.

Адвокаты подсудимых настаивали на оправдательном приговоре. Они заявили, что на скамье подсудимых оказались те, кого "фактически назначили виновными". Они просили суд вернуть дело обратно прокурору, чтобы установить, кто допустил нарушения при закупе некачественной конвейерной ленты, в результате горения которой погибли шахтеры.

В числе осужденных четверых – исполнявший на момент ЧП обязанности заместителя директора по производству шахты "Казахстанская" (проработал в этой должности меньше месяца), начальник участка конвейерного транспорта шахты, проработавший менее года его заместитель и около полумесяца – временно исполнявший обязанности заместителя механика участка конвейерного транспорта шахты.

Следствие длилось около года. Суд начался в июне 2024 года, но в самом его разгаре сменился судья и процесс начался заново. Под конец процесса судебное следствие было вновь возобновлено, заново прошли судебные прения, которые до этого несколько раз откладывались. Ранее суд откладывал и оглашение приговора.

Трагедия в шахте "Казахстанская" произошла 17 августа 2023 года. В результате пожара погибли пятеро шахтеров: 26-летний Илья Старовойт, 29-летний Артур Халиков, 45-летний Денис Стешин, 56-летний Виктор Бургун и 58-летний Виталий Слюньков. По версии следствия, смерть наступила в результате острого отравления окисью углерода. Еще 17 работников шахты получили различные травмы. Власти заявили о 100% вине работодателя – АМТ. Сообщалось о 28 лицах, ответственных за произошедшее, в том числе и бывший топ-менеджмент компании. На скамью подсудимых попали четверо из этого списка.

В июне 2024 года суд в Шахтинске приговорил к различным срокам лишения свободы четверых сотрудников шахты имени Ленина, где в ноябре 2022 года в результате взрыва погибли пять шахтеров и еще четверо получили серьезные травмы, потеряв трудоспособность. Вышестоящее руководство и владельцы компании АМТ, привлечения к ответственности которых тоже требовали родственники погибших, остались безнаказанными.

18 февраля в суд передали уголовное дело о взрыве в шахте имени Костенко в Караганде. Тогда погибли 46 шахтеров, еще 28 получили увечья. Фигуранты дела – 10 человек, в их числе руководство шахты и инженерно-технический персонал. Это стало самой смертоносной по количеству жертв аварией за почти 30 лет владения компанией "АрселорМиттал Темиртау" миллиардером Лакшми Митталом.

Источник - КазТАГ
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