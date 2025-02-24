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Киргизия опять меняет систему выборов в парламент, - Виктория Панфилова
22:57 25.02.2025

Киргизия опять меняет систему выборов в парламент

Политические партии получают право выдвигать только по одному кандидату

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
24.02.2025

Киргизия готовится к очередной избирательной реформе: парламентские выборы планируется перевести со смешанной системы на полностью мажоритарную. Инициатива, выдвинутая группой депутатов во главе со спикером Нурланом Тургунбеком уулу, предполагает кардинальные изменения в избирательном процессе, оставляя без изменений порядок избрания президента. Законопроект вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до середины марта.

Поправки в конституционный закон "О выборах Президента Кыргызской Республики (КР) и депутатов Жогорку Кенеша (парламента. – "НГ")" согласованы с президентом Садыром Жапаровым. Об этом на заседании парламента сообщил спикер Нурлан Тургунбек уулу, еще недавно носивший фамилию Шакиев и сменивший ее после принятия законопроекта об изменениях в Семейный кодекс, предусматривающих написание имен и фамилий, отражающих киргизские национальные традиции и историческое наследие (см. "НГ" от 26.12.24). Он также заверил народных избранников, что досрочного роспуска парламента не будет. "Это слухи. Выборов раньше времени не будет ни на день, ни на месяц. Отмечу, выборы будут в следующем году", – сказал он, добавив, что выборы президента тоже состоятся в срок.

Законопроект о реформе избирательной системы в Киргизии предполагает разделение страны на 30 избирательных округов, в каждом из которых партии смогут выдвигать только по одному кандидату. Право участвовать в выборах получат также самовыдвиженцы. Из каждого округа будет избрано по три депутата, при этом среди них обязательно должна быть как минимум одна женщина. Таким образом, новый 90-местный парламент будет включать не менее 30 женщин, что значительно больше, чем в действующем созыве (менее 20). Кроме того, законопроект отменяет перевыборы в округах: при освобождении мандата его получит кандидат, занявший второе место по количеству голосов.

Авторы законопроекта убеждены, что переход к мажоритарной системе с округами полностью искоренит партийную коррупцию, характерную, по их мнению, для пропорциональной системы. "Если обратиться к истории, выборы в Жогорку Кенеш проводились по разным системам. Нынешняя смешанная система, включающая партийные списки и одномандатные округа, имеет ряд недостатков, – заявил местным СМИ лидер политической партии "Ынтымак" и один из инициаторов данного законопроекта Марлен Маматалиев. – В частности, имели место случаи продажи мест в партийных списках, цена которых достигала миллиона долларов. Даже внутри партий наблюдались судебные разбирательства, скандалы, борьба за места в верхней части списков и многое другое. Все это серьезно подорвало доверие к партиям. Я не разделяю опасений, что предлагаемые изменения ограничат партии в чем-либо". Напротив, политик видит ряд преимуществ в мажоритарной системе выборов. Он убежден, что эта система приведет к качественному составу в парламенте и "кто попало туда больше не сможет пройти". Резюмируя, Маматалиев заявил, что борьба будет жесткая и что в конечном счете в парламент придут лучшие из лучших.

Мажоритарная система выборов в парламент – не "ноу хау" нынешних законодателей. Первый состав Верховного совета (1990–1994), избранный по одномандатным округам, вошел в историю как "легендарный парламент", принявший судьбоносные решения, избрав президента, утвердив первую Конституцию, национальную валюту, флаг, герб и гимн независимой Киргизии. Нынешний парламент, похоже, также стремится к подобному статусу. В его активе – изменение Конституции и государственного флага. Инициатива в последнем случае принадлежала спикеру, хотя позже президент Садыр Жапаров признал авторство идеи. Затем спикер инициировал замену гимна, заявив, что "от его исполнения пугаются даже птицы". Сейчас в республике проходит конкурс на создание нового текста и музыки гимна.

Новый председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров, назначенный всего две недели назад, на первом своем брифинге не стал комментировать предложенный депутатами законопроект об изменении конституционного закона о выборах. "Центризбирком не вправе давать оценку инициативам нардепов. Если закон примут, ЦИК будет его исполнять, мы будем по нему работать", – сказал он, отметив, что межведомственная комиссия ЦИК изучает предлагаемые поправки и даст свои рекомендации в ходе обсуждения законопроекта.

Игорь Шестаков, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", назвал инициативу депутатов по изменению избирательной системы попыткой "сменить вывеску, не меняя сути". "Общество недовольно работой депутатов, поэтому смена формы выборов без изменения их содержания не принесет желаемого результата, – заявил "НГ" Шестаков. – За двадцать лет в Кыргызстане неоднократно меняли избирательную систему: от мажоритарной до партийной, от партийной к смешанной и снова к мажоритарной. Но главная проблема – в содержании, а не в форме".

По мнению эксперта, предлагаемый законопроект не содержит механизмов для системных изменений, отражая лишь личные амбиции отдельных политиков. Результаты парламентских выборов 2021 года и выборов в местные советы 2024 года с явкой менее 25% демонстрируют отсутствие связи между выборами и улучшением социально-экономического положения граждан. "Рост трудовой миграции, несмотря на ужесточение законодательства в России, лишь подтверждает эту тенденцию. При любой избирательной системе этот показатель будет расти", – подчеркнул Шестаков. Он пошутил, что избирателям, возможно, придется доплачивать за участие в выборах, поскольку число кандидатов скоро превысит число голосовавших за них.

Эксперт также подверг сомнению утверждения авторов законопроекта о борьбе с коррупцией, указав на отсутствие "каруселей" и подкупа голосов при усиленном контроле со стороны Садыра Жапарова и главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. По словам Шестакова, необходима концентрация на содержании, а не на форме выборов. Электорат должен поверить, что избранный депутат сможет реально улучшить его жизнь, начиная с уровня доходов и заканчивая социально-экономическим положением в целом. А пока же все это выглядит как в басне Крылова: "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!"

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740513420


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