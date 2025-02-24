ВС РФ подготавливают широкий фронт наступления вглубь Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 24 февраля

23:25 25.02.2025 Алия Демина



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 25 февраля в разрезе СВО. Русские войска готовятся сформировать единый фронт протяженностью до 40 км по западному берегу Оскола севернее Купянска. У ВСУ боеприпасов осталось до лета, если США не возобновят поставки.



Соединить плацдармы







Русские войска добились значимых результатов на западном берегу реки Оскол севернее Купянска. Нашим частям удалось продолжить успешное расширение плацдарма у поселка Двуречная как по фронту, так и вглубь обороны украинских войск. Таким образом русские передовые подразделения завязали бои за Голубовку в северных предместьях Купянска, от населенного пункта до города порядка 3 км. Подразделения ВС РФ вплотную подошли к Кондрашовке и начали сражение за Дорошовку. Самый южный рубеж атаки на крупное село Кутьковка – на финальном этапе формирования.



Чуть севернее ВС РФ практически завершили бои за урочище на месте бывшего села Долгенькое. Это оказался почти готовый рубеж для атаки на Кутьковку с севера. Неприятель не в состоянии стабилизировать ситуацию. В надежде наконец остановить деградацию своего положения командование ВСУ вывело из состава оперативной группировки ВСУ "Донецк" 151-ю ОМБр и отправило ее усиливать оборону. Это говорит о том, что степень тяжести ситуации для противника в районе Двуречной куда выше нежели на Покровском направлении. 151-я ОМБр ВСУ ранее прикрывала направление на пгт Новоэкономическое западнее Мирнограда. Командование противника с высокой долей вероятности не имеет ни ресурсов, ни лишних людей для возведения полноценных фортификаций. Этот тезис доказывается тем, что ВСУ стабильно продолжают усиливать состав обороны, однако расширения плацдарма ВС РФ им остановить не удается. Свою роль играет то, что оборона не в состоянии без фортификаций полностью реализовать выгоды местности и ко всему прибавляется низкое качество личного состава ряда украинских подразделений, ранее переброшенных из Волчанска против нашего плацдарма.



Кроме того, еще вчера Министерство обороны РФ официально подтвердило, что русские войска полностью овладели селом Тополи за Осколом у российско-украинской границы. Это означает, что действия ВС РФ в том районе не носили эпизодического характера и боевая работа там является частью общего плана. В этой связи стоит предположить, что наши силы как на основном плацдарме севернее Купянска, так и в пограничной полосе Харьковской области вскоре пойдут на соединение. Это, в свою очередь, для противника будет предвестием если уж не катастрофы, то как минимум серьезнейшего оперативного кризиса. Он будет выражаться в том, что, соединившись, оба плацдарма образуют целостный фронт длиной около 40 км. Иными словами, вся линия на западном берегу Оскола с полосой сел от северных предместий Купянска до самой границы будет потеряна противником. Хватит ли у ВСУ сил блокировать разросшийся до таких масштабов плацдарм? Сомнительно. А если полноценно выстроить и тем более эшелонировать оборону у неприятеля возможности нет, угроза тылам ОГ ВСУ "Харьков" из пассивной превращается в активную.



100 дней боеспособности



The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором сообщается о том, что, если США не возобновят поставки вооружений на Украину, к лету ее боеспособность пошатнется. Это вызвано тем, что у ВСУ закончатся боеприпасы.



"Крупные поставки оружия, которые администрация Байдена отправила или заключила контракты на поставку в последние месяцы своего правления, должны позволить Украине продолжать сражаться в текущем темпе как минимум до середины года", – сказал бывший высокопоставленный военный чиновник Министерства обороны США Селеста Валландер.



Ему вторит и экс-глава украинского МИД Кулеба



"Самым мощным рычагом воздействия Трампа на Украину является угроза непоставки оружия. По моему мнению, у нас есть еще полгода, прежде чем мы действительно начнем ощущать нехватку оружия на линии фронта", – сказал он в интервью изданию Politico.



Это отчасти отвечает на вопрос, что же имел в виду глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), когда заявил, что Украину ждут неконтролируемые процессы, если она не выйдет на переговоры до лета этого года. То есть в данном контексте речь идет о сугубо военной стороне вопроса. На США было завязана поставка ЗУР к разным видам систем ПВО, артиллерийских боеприпасов и многое другое. Иными словами, если Украина останется без подпитки Штатов, ни она сама, ни Европа не в состоянии будут обеспечить все потребности ВСУ. А армия, где, например, конкретно не хватает одного, но очень важного наименования вооружения или боеприпаса, уже серьезно проседает по своим возможностям.



Изобилие номенклатуры средств поражения в войсках с унифицированным обеспечением необходимо для реализации современного типа боя, где каждая составляющая играет свою самостоятельную и полноценную роль. Чего-то не будет – это уже серьезнейшая проблема. А с ВСУ ситуация гораздо более интересная. Они напичканы импортным оружием вперемешку со своим – советского производства. Об унификации речи не идет, и зависимость в связи с этим огромная. На долю американских систем вооружения выпало очень много на Украине. Нет смысла перечислять все, но без США часть артиллерийской, бронетанковой и противовоздушной составляющих выпадет практически полностью. Для ВСУ это будет катастрофа.



А касательно евросегмента НАТО стоит сказать, что опыт СВО показал, что как бы Европа ни пыталась нарастить мощности производства определенных наименований, прожорливость ВСУ удовлетворить возможности нет. На самой Украине ситуация еще хуже. Самостоятельно производить они могут весьма скромный список вооружения, да и то, что выпускается, оказывается дурного качества. Скандалы с продукцией "Укроборонпрома" ярко характеризуют реальные возможности украинской промышленности: среднесложная военная продукция выходит браком.



В таком ключе сроки, представленные как спикером из США, так и Кулебой, преувеличены. Тем не менее посуточный расход боеприпасов не является постоянной величиной, по которой можно объективно и адекватно оценить запас и просчитать время. В конкретном случае, "середина лета" является самым оптимистичным взглядом на вопрос даже в условиях жесткой экономии противником ряда наименований БК. Для понимания неадекватности оценки запасов боеприпасов у ВСУ со сроками их расхода стоит опираться не на формальную среднесуточную норму, а на реалии. Они подразумевают не только норму, но и потери в условиях боевых действий, то есть боеприпасы могут уничтожаться в оперативном и стратегическом тылу противника нашими средствами поражения – склады БК всегда были приоритетной целью, – а также утрачиваться в ходе боя, иными словами, доставаться ВС РФ трофеями и прочее. У ВСУ на самом деле куда меньше времени.



Вчера, 24 февраля, главным событием дня стало начало наступления русской армии на северо-запад от Великой Новоселки с задачей блокировать ядро группировки "Хортица" ВСУ. Источник - Readovka

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