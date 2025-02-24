|Президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана 31 марта в Худжанде проведут первый в истории трехсторонний саммит
00:00 26.02.2025
Лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана проведут первый в истории саммит
Он состоится 31 марта
БИШКЕК, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев впервые в истории проведут 31 марта нынешнего года трехсторонний саммит. Об этом заявил в Женеве на встрече высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека зампред киргизского кабмина Эдиль Байсалов.
"Он (Байсалов - прим. ТАСС) объявил о проведении 31 марта в Худжанде (Таджикистан) первого в истории трехстороннего саммита глав Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, который станет важным шагом в укреплении регионального сотрудничества", - сообщила пресс-служба киргизского правительства.
Вице-премьер также обратил внимание на подписанное Киргизией и Таджикистаном 21 февраля соглашение о делимитации границы между двумя странами. По его словам, это событие стало "историческим триумфом дипломатии и политической воли". "Мы доказали, что даже самые сложные вопросы могут решаться через диалог, взаимное уважение и доверие", - цитирует Байсалова пресс-служба.
Руководители Госкомитетов нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов 21 февраля подписали в Бишкеке протокол о делимитации общего участка границы. Документ официально вступит в силу после его подписания руководителями МИД двух государств, ратификации парламентами и подписания президентами. Как пояснял глава киргизского государства Садыр Жапаров киргизскому государственному информагентству Кабар, еще в течение одного-двух лет "будет проводиться демаркация и только после этого процесс полностью завершится". По его словам, во время решения пограничных споров с Таджикистаном принималась во внимание позиция обеих сторон, учитывался каждый метр земли. Он отметил, что есть приграничные села, где дома расположены в шахматном порядке. Поэтому власти двух стран переселят своих граждан, чьи дома оказались на территории другой страны.
Протяженность государственной границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации (определении госграницы с описанием ее прохождения и нанесением на карту) продолжаются с декабря 2002 года. Неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Последний из них произошел в начале осени 2022 года. Всего с 2014 года на киргизско-таджикской границе произошло более 10 серьезных конфликтов. Киргизия граничит с Китаем, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Таджикистан оставался последним соседним государством, с которым до сих пор Киргизии не удавалось решить все пограничные вопросы.