Президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана 31 марта в Худжанде проведут первый в истории трехсторонний саммит

00:00 26.02.2025

Лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана проведут первый в истории саммит

Он состоится 31 марта



БИШКЕК, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев впервые в истории проведут 31 марта нынешнего года трехсторонний саммит. Об этом заявил в Женеве на встрече высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека зампред киргизского кабмина Эдиль Байсалов.



"Он (Байсалов - прим. ТАСС) объявил о проведении 31 марта в Худжанде (Таджикистан) первого в истории трехстороннего саммита глав Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, который станет важным шагом в укреплении регионального сотрудничества", - сообщила пресс-служба киргизского правительства.



Вице-премьер также обратил внимание на подписанное Киргизией и Таджикистаном 21 февраля соглашение о делимитации границы между двумя странами. По его словам, это событие стало "историческим триумфом дипломатии и политической воли". "Мы доказали, что даже самые сложные вопросы могут решаться через диалог, взаимное уважение и доверие", - цитирует Байсалова пресс-служба.



