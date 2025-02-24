Борьба с нелегальными мигрантами по-американски. Россиянин из Чикаго рассказал про зачистки в городе

00:01 26.02.2025 Дональд Трамп и его неудачная борьба с нелегальными мигрантами: от анонсов к реальности

Россиянин из Чикаго рассказал про обстановку в городе, где анонсировались самые мощные зачистки от мигрантов



В конце января Дональд Трамп анонсировал самую масштабную депортацию мигрантов в истории США. В соцсетях завирусились кадры вооруженных дружинников, которые выслеживали нелегалов. А те, на кого охотились, прятались в холодильниках.



Но борьба с мигрантами продлилась недолго. Трамп переключился на другую повестку, от нелегалов отстали.



Россиянин из Чикаго, где анонсировались самые мощные зачистки, рассказал про обстановку в городе.



Одним из обещаний Дональда Трампа во время предвыборной гонки было очистить страну от нелегальных мигрантов. Чикаго стал первым городом, где инициировали рейды. Зачистку анонсировали настолько громко, что город на какое-то время опустел. "Люди в панике, многие планируют переезд в другой штат", - говорили мне знакомые из Чикаго.



С тех пор прошел месяц.



Мы снова на связи с россиянином Михаилом из Чикаго.



"Полиция в рейдах не участвует"



- Да уже все забыли об этом, - удивился неактуальной теме собеседник. - Если в самом начале история с депортацией вызывала сильное недовольство, то сейчас многие об этом даже не задумываются. В ежедневной жизни мало что изменилось. Какие-то точечные облавы проходят, но это не носит массовый характер. В основном под облавы попадают граждане Латинской Америки и Мексики. Не слышал, чтобы депортировали граждан СНГ.



- СМИ пишут, что оживленные районы Чикаго будто вымерли.



- Людей на улицах стало меньше из-за сильных холодов. Как потеплеет, город оживет.



- Вы видели облавы, которые проходили в первые дни после инаугурации Трампа?



- Сотрудники ICE, которые проводили облавы, ездили по конкретным адресам и точечно забирали людей. Поэтому обычные граждане ничего не видели. Рейды вроде продолжаются. Я ежедневно вижу посты в соцсетях о том, что в некоторых районах замечают агентов ICE. Но в центре города их не видно. За все это время я даже не сталкивался с проверкой паспортов на улице. Хотя если ты не гражданин США, то лучше иметь при себе документ, подтверждающий иммиграционный статус. Например, студенты теперь с собой носят копии разрешений на учебу.



- Полиции в городе стало больше?



- Больше не стало, да и полиция в рейдах не участвует.



- Американцы могут написать донос, если узнают, что с ними на лестничной клетке живет семья мигрантов?



- Доносы в Америке пишут. Я слышал про несколько случаев, когда люди стучали на своих коллег по работе или на соседей. Но такие истории всегда встречают с большим негативом. Общество осуждает стукачей.



- В России тоже борются с мигрантами и часто задают вопрос: а кто будет работать дворниками, на стройках, если гастарбайтеры уедут? В Америке такие разговоры ведутся?



- Здесь тоже нелегалы работают на стройках, в малом бизнесе. Проблем с нехваткой рабочих не возникнет. Мигрантов ловят и депортируют не в таких больших объемах, как было заявлено.



- Что сейчас происходит на границе с Мексикой?



- Из того, что я видел в Интернете, людей там стало сильно меньше. Такого потока иммигрантов, как в последние четыре года, точно нет.



- За взятку можно легализоваться в Америке?



- Безусловно, здесь взятки дают и берут, как и везде. Многие документы можно купить и подделать, такое я тоже встречал. Коррупция имеет место быть, но не в больших масштабах.



- У многих беженцев из Украины в этом году заканчивается срок действия гуманитарного пароля, по которому они въезжали в Америку. Люди в панике?



- Паники нет. Многие, кто приезжал по программе United 4 Ukraine, уже поменяли свой статус на рабочий или студенческий. Часть беженцев перешла в другой легальный статус или находится в процессе оформления. Те, кто этим вопросом не занимался, будут вынуждены уехать или остаться здесь нелегально. Надеются, что их не поймают.



- В Калифорнии проходили митинги в защиту мигрантов. Акции протеста имеют смысл?



- Протест прошел крайне незаметно для большинства и точно был немногочисленным. На него никто не обратил внимания.



- Жители Чикаго "за" или "против" политики Трампа в отношении мигрантов?



- Тут об этом не думают, хватает забот. Тема давно ушла. Да и столько всего происходит ежедневно в плане политики Трампа, что народ быстро переключается с темы на тему.



- Местные власти Чикаго поддерживают решение Трампа о выселении мигрантов?



- Местные власти не поддерживают, мешают проводить рейды по выдворению, через суды с этим борются.



"Колоссальных изменений не произошло"



Асман живет в Вашингтоне 12 лет. По словам мужчины, столицу США закон о мигрантах обошел стороной.



- Так называемая депортация мигрантов по всей Америке в активной фазе продлилась дней десять. В Вашингтоне особых облав не было. В СМИ показывали, что люди в форме врывались в дома, на рабочие места, а мигранты как тараканы разбегались по кухне. Но на деле близко такого не было. Да, на улице выставили блокпосты, увеличилось количество полиции, но далеко не во всех штатах. В основном рейды проводили в маленьких городах, где как раз живут нелегалы. Там много фабрик, заводов, ферм, где им предоставляют работу.



Депортация же затронула нелегалов с криминальным прошлым, как правило, это латиноамериканцы и африканцы - их в Америке много. Правда, сейчас и китайцев стало не меньше, но у них с биографией все в порядке. Трамп дал указание депортировать тех, у кого имеется судимость, кто не платил налоги. В основном это касалось тех, кто пересекал границу через Мексику. Под раздачу попали и легальные мигранты, у которых все в порядке с документами, но в прошлом имелись какие-то нарушения. Если раньше их штрафовали или отправляли на общественные работы, то сейчас сразу депортируют.



- На улицах стали проверять документы?



- Полицейских в Вашингтоне много, они и раньше могли остановить подозрительного человека для проверки документов. С приходом Трампа ничего не изменилось. И рейды по выявлению мигрантов тоже проводили. Только депортировали далеко не всех, а тех, кто находился в розыске. Просто Трамп обещал очистить город от мигрантов, поэтому после инаугурации началась движуха. А потом все быстро схлопнулось. Никаких колоссальных изменений не произошло.



- В СМИ пишут, что мигрантов стало меньше на улицах. Они попрятались?



- Они всегда прятались. Даже с работы домой ходили по одной проверенной дороге, где нет полицейских. Собственно, так и живут: работа–дом, дом–работа. Миллионной депортации не произошло. Больше СМИ нагнетали обстановку. В первую неделю после инаугурации президента по телевизору показывали, что закрылись фабрики, рестораны, потому что мигранты испугались и разбежались. Но дело в том, что поначалу даже легальные иммигранты не понимали, что происходит, вот и не вышли на работу. 3–4 дня переждали, а потом все вернулось на круги своя.



- Граждане СНГ опасаются за свое будущее?



- Здесь среди нелегалов маленький процент граждан СНГ. И в основном у них нет криминального прошлого, имеется разрешение на работу и страховка.



- В России мигранты, чтобы легально оставаться в стране, покупают экзамен по русскому, оформляют фиктивный брак, платят за регистрацию. В Америке есть лазейки?



- Коррупция есть среди полицейских и высокопоставленных чиновников, но это жестко карается. Оформить фиктивный брак непросто. Нужно предъявить трехгодичные фото с супругом, общий счет, чеки на покупки. А в три часа ночи к семье могут приехать и проверить, спят ли супруги вместе.



Тем не менее лазейки есть, но про них нужно знать. Например, в Америке существует государственная сеть магазинов, где можно недорого купить в кредит годовую карту и приобретать по ней продукты. Человека не депортируют, пока он не выплатит долг. Так что вариант задержаться в Штатах есть.



Ирина Боброва Источник - МК

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