Министр образования Таджикистана Рахим Саидзода посетил несколько детских садов в Душанбе и раскритиковал их работу

00:05 26.02.2025

Министр образования раскритиковал работу детских садов Душанбе

Министр образования Таджикистана лично посетил несколько детских садов столицы и ознакомился с условиями и методами обучения в этих учреждениях



ДУШАНБЕ, 25 фев - Sputnik. Министр образования Таджикистана Рахим Саидзода проверил работу ряда дошкольных учреждений в районах Фирдавси и Сино.



Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.



После инспекции он отметил, что "воспитательная работа и благоустройство не налажены на должном уровне".



"Безразличие и невнимательность некоторых руководителей привели к тому, что процесс обучения и воспитания, работы и трудовой дисциплины в некоторых учреждениях до сих пор не решен", - подчеркнул министр.



Сообщается, что Саидзода в том числе проверил работу дошкольного образовательного учреждения "Ясли-сад № 114" в районе Фирдавси, где воспитываются 376 детей.



