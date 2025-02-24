|Министр образования Таджикистана Рахим Саидзода посетил несколько детских садов в Душанбе и раскритиковал их работу
00:05 26.02.2025
Министр образования раскритиковал работу детских садов Душанбе
Министр образования Таджикистана лично посетил несколько детских садов столицы и ознакомился с условиями и методами обучения в этих учреждениях
ДУШАНБЕ, 25 фев - Sputnik. Министр образования Таджикистана Рахим Саидзода проверил работу ряда дошкольных учреждений в районах Фирдавси и Сино.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
После инспекции он отметил, что "воспитательная работа и благоустройство не налажены на должном уровне".
"Безразличие и невнимательность некоторых руководителей привели к тому, что процесс обучения и воспитания, работы и трудовой дисциплины в некоторых учреждениях до сих пор не решен", - подчеркнул министр.
Сообщается, что Саидзода в том числе проверил работу дошкольного образовательного учреждения "Ясли-сад № 114" в районе Фирдавси, где воспитываются 376 детей.
Выяснилось, что здесь заведующая отсутствовала на работе без уважительной причины, а дети в одном из классов остались без воспитателя.
Детсад № 128 не был достаточно благоустроен, а в детсаду № 89 воспитатели занимались посторонними делами, а не присмотром за детьми.
Министр был особенно обеспокоен отсутствием администраторов дошкольных учреждений в рабочее время.
Он подчеркнул, что руководители и педагоги детских садов должны понимать, что этап дошкольного образования является главным фундаментом будущего подрастающего поколения.
Критика министра образования последовала после того, как ранее ведомство сделало изучение русского и английского языков обязательным в детских садах Таджикистана.