СП: У Трампа пока не понимают, какие условия завершения конфликта на Украине Россия считает правильными

00:15 26.02.2025 Цена вопроса: Вашингтон решил узнать, на что Москва готова ради мира

У Трампа пока не понимают, какие условия завершения конфликта на Украине Россия считает правильными



Светлана Гомзикова

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Александр Казаков

Александр Камкин



Соединенные Штаты на следующих переговорах с Россией рассчитывают обсудить, на какие шаги готова пойти Москва для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу Breitbart News.



По его словам, на встрече в Эр-Рияде представители РФ дали понять, что Москва заинтересована в завершении конфликта, но на "правильных условиях".



"Мы не обсуждали, что это за условия. Поэтому следующим шагом будет встретиться с ними опять на определенном этапе, собрав правильных людей, и приступить к определению того, что потребуется от России, чтобы прекратить конфликт", - сказал госсекретарь США, подчеркнув, что "этот же вопрос будет задан Украине".



Рубио также отметил, что Дональд Трамп хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился "еще вчера". И пообещал начать этот процесс "вне зависимости от того, потребуются для этого дня или недели", допустив, однако, что "это может ни к чему не привести".



Напомним, на встрече Эр-Рияде 18 февраля главы внешнеполитических ведомств России и США договорились о создании переговорных групп по Украине. Пока их состав неизвестен. Как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выбор переговорщиков от российской стороны по украинскому урегулированию будет зависеть от президента.



Другой вопрос, что со вторым раундом переговоров возникла некоторая путница.



Трамп объявил, что он состоится во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии. Но в российском внешнеполитическом ведомстве позже уточнили, что переговоры представителей России и США пройдут в конце текущей недели. И обсуждать на них стороны будут не Украину, а проблемы в функционировании дипмиссий двух стран.



Что касается урегулирования украинского конфликта, то последние формулировки американского президента на этот счет явно противоречат тем условиях, которые Москва считает правильными.



Так, согласно заявлению Трампа, сделанному по итогам встречи с Эммануэлем Макроном, приоритетом он считает введение перемирия и только потом подписание мирного соглашения. Между тем, и в Кремле, и в МИД РФ уже не раз давали понять, что ни на какое перемирие Россия не пойдет.



В ходе своего недавнего визита в Анкару Сергей Лавров еще раз прямо указал, что "боевые действия будут прекращены только, когда эти переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию". Реалии на земле, как он выразился, "безусловно, должны учитываться".



То есть на старые грабли, как это было с Минскими соглашениями, никто вставать не собирается.



Трамп также не видит проблемы в размещении европейских войск на Украине после окончания боевых действий. Причем он якобы обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным, и тот, по его словам, тоже не имеет ничего против "европейских миротворцев". Что явно является лукавством со стороны американского лидера, поскольку позиция России по данному вопросу неизменно отрицательная.



На какие условия в такой ситуация Россия может пойти для урегулирования конфликта?



Этот вопрос "СП" адресовала политологу, доценту Финансового университета при правительстве РФ Александру Камкину:



- Американская сторона неоднократно заявляла, что базой для возможных переговоров могут стать Стамбульские соглашения. Российская сторона в принципе этого не опровергала. В любом случае мы с самого начала декларировали, что должны быть достигнуты цели СВО. Что Украина должна иметь внеблоковый статус. А размещение натовский войск, это уже практически протекторат НАТО, и на это Россия, скорей всего, не пойдет.



К тому же, заключение сейчас мирного соглашения без каких-то прочных гарантий мира, это фактически повторение "Минска-2". То есть Украина может использовать это как передышку.



Что могут предложить американцы, пока непонятно. Потому что Трамп нацелен на разграбление остатков Украины. К тому же те активы, которые Вашингтон выставил Зеленскому, включают в себя и некоторые объекты, располагающиеся на территории, которая уже под контролем российских войск. И как это все будет реализовано, вопрос.



Что касается экономического устройства послевоенной Украины, то здесь, я думаю, масштаб компромисса достаточно большой. А вот попытка навязать условие "я тебе каплю, ты мне - море", здесь, по всей видимости, не пройдет - вменяемая российская дипломатия на это не пошла бы.



Поэтому скорей всего следующие переговоры в Эр-Рияде закончатся какими-то декларативными заявлениями, но программных, конкретных документов, я думаю, пока что подписано не будет.



"СП": О чем тогда мы можем договариваться?



- Есть много вопросов двусторонних российско-американских отношений, которые сильно пострадали в ходе санкционной войны. Соответственно, нельзя исключить какого-то сближения позиций вне контекста Украины. Это восстановление нормальной работы дипмиссий, визовых отделов, какие-то вопросы сотрудничества в космосе и т. д.



По Украине, я считаю, торопиться не стоит. Здесь как бы время работает не на Трампа. Ему нужно все делать очень быстро, иначе он просто закопается в этой бюрократии. И он сейчас понимает, что европейское либеральное болото не так просто ему сокрушить.



Поэтому, с одной стороны, можно было бы пойти Трампу навстречу. Но это нам может выйти боком через несколько лет. А если, условно говоря, Трамп закопается, и не достигнет заявленных целей, то для России в принципе ничего не меняется.



"СП": Поясните.



- Мы должны достигать свои системообразующие цели. Хотя Европа пытается всячески противодействовать данному процессу. Общий язык с европейцами сейчас найти практически невозможно. Но отправка натовского контингента на Украину, это, конечно, недопустимый с точки зрения России шаг. И здесь проще, наверное, сохранить статус-кво сейчас, чем давать шанс Украине ремилитаризироваться через пять или десять лет.



По мнению политического аналитика, советника руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме РФ Александра Казакова, на встрече в Эр-Рияде американская сторона, действительно, хотела получить от России конкретный ответ на вопрос, хочет ли она завершить конфликт или хочет воевать:



- Судя по заявлению госсекретаря США Рубио, мы дали понять, что заинтересованы в завершении конфликта. Вопрос, каковы условия… Это теперь является предметом переговоров о переговорах.



Что можно сказать на сегодняшний момент?



Из всех слов, которые были сказаны нашим военно-политическим руководством (я к этому отношу трех человек - Верховного главнокомандующего, министра иностранных дел и министра обороны), пока очевидно, что ни от одной цели, ни от одной задачи специальной военной операции мы не отказываемся. А также, что на столе лежат те обращения со стороны России в сторону Соединенных Штатов и НАТО, которые были опубликованы в декабре 2021 года. Плюс к этому, со стороны Стива Уиткоффа, которому Трамп поручил вести переговоры с Россией по Украине, уже прозвучало подтверждение, что в основу будущего соглашения будут положены Стамбульские договоренности.



Собственно, из этих четырех базовых документов и выступлений Верховного складывается наша позиция, и нет ни одного признака, что мы делаем какой-то шаг назад.



Это требования России к США и НАТО о предоставлении ей "гарантий безопасности", выдвинутые в декабре 2021 года. Это обращение главы государства к народу от 24 февраля 2022 года, где цели и задачи указаны. Это Стамбульские соглашения, опубликованные в The New York Times, с приложениями о демилитаризации и денацификации. И это июньское прошлого года выступление Путина на коллегии в Министерстве иностранных дел, в котором российский лидер обозначил условия запуска мирного процесса на Украине.



Вывод, который из этого следует - мы хотим завершить конфликт на наших условиях. Именно эти условия российская сторона считает правильными. Источник - СвободнаяПресса

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