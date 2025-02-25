В Минобороны Кыргызстана выявлены факты хищения камуфляжной ткани в особо крупных размерах

01:05 26.02.2025

25 февраля 2025



"Сводка" (АКИpress) – В Министерстве обороны выявлены факты хищения материальных средств в особо крупных размерах должностными лицами оборонного ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.



Также в пресс-службе Генпрокуратуры рассказали, что в одной из воинских частей прошла проверка со стороны Минобороны совместно с Управлением военной контрразведки ГКНБ и Военной прокуратурой Бишкекского гарнизона.



В ходе проверки было выявлено, что должностными лицами были незаконно присвоены камуфляжные ткани на сумму 1 млн 297 тыс. 122 сома, предназначенные для обеспечения личного состава вещевым имуществом.



По данному факту возбуждено уголовное дело согласно статье 210 УК КР (Присвоение или растрата вверенного имущества).



Расследование ведет Военная прокуратура Бишкекского гарнизона.