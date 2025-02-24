В Таджикистане построят самый длинный мост в Средней Азии - 920 метров

02:20 26.02.2025

ДУШАНБЕ, 25.02.2025 /НИАТ "Ховар"/. Соглашение о строительстве самого длинного автомобильного моста в Средней Азии в рамках третьего этапа проекта строительства автодороги "Обигарм – Нурабад" подписали Министр транспорта Республики Таджикистан Азим Иброхим и представитель компании "Чжечиан коммуникейшн констракшн Груп Ко ЛТД" в Таджикистане Ли Минкун, сообщает министерство.



Министр транспорта Республики Таджикистан отметил, что мост имеет большое значение для экономики страны и должен быть построен качественно и в срок.



Мост будет построен в Нурабадском районе через реку Сурхоб и станет самым длинным не только в Таджикистане, но и в Средней Азии. Его длина составит 920 метров, а с дорогами - 1500 метров. Строительство должно быть завершено в течение четырех лет.



Общая стоимость проекта составляет 427 555 518,63 китайских юаней (59 857 772,61 доллара).



Технико-экономическое обоснование и исследование модели выполнены консультантами совместной корейской компании "Донг Маенг Инжиниринг Компани", "Сенг Инжиниринг Компани" и "Сусанг Инжиниринг Компани" в сотрудничестве с ГУП "Институт проектирования транспортных объектов" Министерства транспорта Республики Таджикистан.



