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|В Узбекистане учреждена памятная медаль "80-летие Победы во Второй мировой войне"
02:59 26.02.2025
Памятную медаль "80-летие Победы" учредили в Узбекистане
Президент Узбекистана учредил памятную юбилейную медаль "80-летие Победы во Второй мировой войне". Она будет вручена участникам войны и приравненных к ним лицам, а также ветеранам трудового фронта.
Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева учреждена памятная юбилейная медаль "Иккинчи жаҳон урушидаги ғалабанинг 80 йиллиги" ("80-летие Победы во Второй мировой войне").
Медалью будут награждены граждане Узбекистана - участники Второй мировой войны и приравненные к ним лица, награжденные медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов" и "За победу над Японией", а также другими орденами и медалями, полученными за боевые заслуги в годы войны, либо имеющие удостоверения участника войны или инвалида Отечественной войны.
Кроме того, медаль будет вручена ветеранам трудового фронта в годы Второй мировой войны, в том числе участникам трудового фронта, имеющим медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов", "За трудовую доблесть", "За трудовое отличие", либо удостоверение о состоянии на штатной должности по вольному найму гражданских лиц в Вооруженных Силах в период войны 1941−1945 годов.
Список награждаемых будет утвержден Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Службой государственной безопасности совместно с Министерством занятости и сокращения бедности и внебюджетным Пенсионным фондом при Министерстве экономики и финансов.
Медали будут вручены вместе с единовременным денежным вознаграждением ко Дню памяти и почестей - 9 мая.