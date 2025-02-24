В Узбекистане учреждена памятная медаль "80-летие Победы во Второй мировой войне"

02:59 26.02.2025

Памятную медаль "80-летие Победы" учредили в Узбекистане



Президент Узбекистана учредил памятную юбилейную медаль "80-летие Победы во Второй мировой войне". Она будет вручена участникам войны и приравненных к ним лицам, а также ветеранам трудового фронта.



Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева учреждена памятная юбилейная медаль "Иккинчи жаҳон урушидаги ғалабанинг 80 йиллиги" ("80-летие Победы во Второй мировой войне").



