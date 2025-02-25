Узбекистан. Рассмотрены планы по развитию экономики Сырдарьинской области: улучшение бизнес-среды и сокращение уровня бедности

11:36 26.02.2025

Рассмотрены планы по развитию экономики Сырдарьинской области



25.02.2025



Президент Шавкат Мирзиеев 25 февраля провел совещание по обсуждению планов развития экономики, увеличения числа рабочих мест и привлечения инвестиций в Сырдарьинской области в 2025 году.



В последние годы в регионе наблюдался некоторый прогресс в таких сферах, как энергетика, строительство и предпринимательство. По итогам прошлогодней поездки главы государства в Сайхунабадский район была внедрена новая модель поддержки приусадебных хозяйств и проектов малого бизнеса.



Однако недостаточная инициативность руководителей сдерживает развитие промышленности, торговли и сферы услуг. В частности, доля сектора услуг в экономике Сырдарьинской области остается самой низкой по стране. Уровень бедности превышает 11 процентов, число безработных достигает 22 тысяч человек.



Сегодня мировые экономические условия стремительно меняются. В такой ситуации конкурентное преимущество получают те регионы, которые активно изучают тенденции, ищут новые возможности и эффективно используют внутренние ресурсы.



С этой целью разработаны предложения по увеличению объемов инвестиций и улучшению бизнес-среды в Сырдарьинской области, сокращению уровня бедности, а также эффективному использованию транзитного потенциала региона.



В частности, планируется организовать промышленные зоны общей площадью почти 900 гектаров. Это позволит привлечь 5 миллиардов долларов инвестиций и создать более 20 тысяч новых рабочих мест. Проекты будут размещены в Сырдарье, Ширине, Баявуте, Хавасте, Мирзаабаде, Гулистане, Акалтыне и Сардобе.



Географически область расположена в центральной части Узбекистана, здесь пересекаются международные автомагистрали М-39, М-34, А-373 и А-376, по которым проезжают 311 тысяч транспортных средств в сутки. Предприниматели готовы открыть сотни точек торговли и сервиса вдоль этих дорог.



В целом запланировано создание 500 тысяч квадратных метров торгово-сервисных площадей, что обеспечит занятость 50 тысяч человек.



Благодаря благоприятным почвенно-климатическим условиям регион обладает высоким потенциалом для выращивания хлопчатника, риса, плодоовощных и бахчевых культур. В связи с этим будут расширены площади под картофель, лук, малину, смородину и вишню. За приусадебными участками, окраинам полей и примыкающим к каналам участкам общей площадью 38 тысяч гектаров будут закреплены перерабатывающие предприятия и экспортеры.



Кроме того, в восьми районах области планируется перевести 25 тысяч гектаров земель с низкой рентабельностью под выращивание риса. Для поддержки рисоводческих хозяйств им будет разрешено экспортировать 50 процентов урожая.



В области насчитывается более тысячи домов, построенных более 50 лет назад. В рамках программы реновации на их месте планируется возвести современные жилые комплексы общей вместимостью 15 тысяч квартир. При этом будет изучен положительный опыт города Маргилана и Дустликского района.



Для обеспечения доступности нового жилья девелоперам будут предоставлены налоговые и таможенные льготы. Кроме того, на модернизацию дорог, электросетей, жилищного фонда, ирригационной инфраструктуры, обновление детских садов, школ и других социальных объектов области будет направлено 100 миллионов долларов.



Поручено выделить необходимые средства и завершить до 1 июля текущего года работы по бесперебойному обеспечению города Гулистана питьевой водой. Одобрены предложения по расширению территории городов Гулистана и Ширина для ускорения процессов урбанизации.



В целом благодаря рассмотренным возможностям в текущем году планируется привлечь 2 миллиарда долларов инвестиций, довести объем экспорта до 500 миллионов долларов. Ожидается, что в результате будет создано более 16 тысяч новых рабочих мест, а уровень бедности снизится до 7,4 процента.