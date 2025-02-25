Скончался народный поэт Кыргызской Республики Нурпаис Жаркынбаев

11:39 26.02.2025

Некролог - Нурпаис Жаркынбаев

25.02.2025



Народ Кыргызстана, национальная литература понесли тяжелую и невосполнимую утрату. 23 февраля 2025 года на 86-м году жизни скончался народный поэт Кыргызской Республики Нурпаис Жаркынбаев.



