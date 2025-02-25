|Скончался народный поэт Кыргызской Республики Нурпаис Жаркынбаев
11:39 26.02.2025
Некролог - Нурпаис Жаркынбаев
25.02.2025
Народ Кыргызстана, национальная литература понесли тяжелую и невосполнимую утрату. 23 февраля 2025 года на 86-м году жизни скончался народный поэт Кыргызской Республики Нурпаис Жаркынбаев.
Нурпаис Жаркынбаев родился 15 января 1939 года в селе Кара-Чий Жумгальского района.
В 1957 году он поступил на филологический факультет Кыргызского государственного университета и после окончания много лет работал корректором, литературным сотрудником, заведующим отделом, заместителем редактора газеты "Ленинчил жаш".
В 1973–1975 годы учился на факультете журналистики Высшей партийной школы в Москве. В 1975–1986 годы работал редактором отдела науки и культуры журнала "Кыргызстан коммунисти", с 1995 года – заведующим отделом литературы и искусства республиканской газеты "Советский Кыргызстан", занимал должность научного редактора главной редакции Кыргызской энциклопедии.
Нурпаис Жаркынбаев являлся членом Союза писателей СССР с 1966 года, членом Союза журналистов с 1982 года. На протяжении многих лет он был председателем ревизионной комиссии правления Союза писателей Кыргызстана.
Он автор таких произведений, как "Жаштык жазы" (1966), "Өмүрлөр тоодон башталат" (1970), "Чабалекей" (1972), "Жүрөк тартуулары" (1974), "Түндө кимдер уктабайт" (1976), "Бешик ыргагы" (1979), "Мезгил бийиги" (1984), "Азаматсың жылкычы" (1985), "Кыргыз көчү" (1987), "Таңкы торгой" (1989), "Бүчүрлөр жарылганда" (2001), "Кыргыз көчү: Поэмалар" (2007) и др.
Произведения Н. Жаркынбаева переведены на казахский, каракалпакский, молдавский, украинский, узбекский, уйгурский и другие языки. Он перевел на кыргызский язык стихи О. Сулейменова, Е. Евтушенко, Э. Межелайтиса, А. Фета, Ф. Тютчева, В. Маяковского и А. Пушкина.
Работы Н. Жаркынбаева в области литературы, культуры и печати были высоко оценены государством и отмечены рядом высоких наград: Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР, юбилейной медалью "За доблестный труд" в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. Ему присвоены почетное звание заслуженного работника культуры Кыргызской Республики (1994), народного поэта Кыргызской Республики (2018).
Яркий образ Нурпаиса Жаркынбаева навсегда останется в нашей памяти.
Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного и разделяем горечь невосполнимой утраты.
С.Н. Жапаров, Н. Тургунбек уулу, А.А. Касымалиев, С.С. Касмамбетов, Э.Ж. Байсалов, Н.Ө. Сыдыгалиев, М.К. Мамбеталиев, М. Самыйкожо, Ч. Эсенгул уулу, А.Н. Шыкмаматов, К.К. Иманалиев, Т.С. Самидинов, К.Ж. Жусупов, Ө.Д. Даникеев, Т.М. Мамеев, С.Ж. Жетимишов, К.Ж. Жусубалиев, А.Ж. Жакшылыков, Ш.Д. Дүйшеев, А.Р. Рыскулов, Н.А. Алымбеков, М.М. Мамазаирова, С.А. Акматбекова, Т.З. Закирова, А.Ө. Өмүрканов, К.Б. Бакиров, М.А. Ааматов, Т.Т. Казаков, Ж.О. Кулмамбетов, Н.Ө. Калыбеков и др.