Узбекистан и Кыргызстан обсудили развитие мультимодального транспортного коридора Кашгар – Ош – Иркештам

11:44 26.02.2025

Узбекистан и Кыргызстан обсудили транспортное сотрудничество и строительство новой железной дороги



Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Узбекистане Дуйшенкулом Чотоновым.



В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта, подчеркнув его ключевую роль в укреплении торгово-экономических связей между двумя государствами.



Особое внимание было уделено реализации проекта строительства железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан.



Также рассматривались вопросы совместного развития грузоперевозок по мультимодальному транспортному коридору Кашгар – Ош – Иркештам, который будет использоваться до завершения строительства железной дороги.