Китай поможет Монголии нефтью и газом

11:47 26.02.2025

CNPC будет поставлять в Монголию нефть и газ

25 февраля 2025



Китайская CNPC договорилась о подписании долгосрочного договора о сотрудничестве с Монголией, предусматривающего поставку в страну газа, нефти и нефтепродуктов



Представители CNPC подписали в Улан-Баторе договор с монгольским Минпромом о взаимодействии в нефтегазовой сфере. Соглашение предусматривает поставку в страну из Китая природного газа и нефти для строящегося в Монголии первого в стране НПЗ - он должен начать работу в 2028 году.



Стоит отметить, что Китай уже активно работает в Монголии: китайская Petrochina Daqing Tamsag (входит в CNPC) уже ведет добычу на востоке Монголии, на границе с российским Забайкальем, поставляя в Китай около 60% добытой нефти.



В дальнейшем к CNPC в разработке монгольских нефтяных запасов собирается присоединиться и Sinopec.



Запасы нефти в Монголии оцениваются примерно в 330 млн т.



Теперь России придется "потолкаться локтями" с Китаем на монгольском рынке. РФ планирует, начиная с этого года, поставлять Улан-Батору около 60 тыс. тонн авиатоплива, а также 1,9 млн тонн других видов топлива, полностью закрывая потребности страны в нефтепродуктах.



Российские компании "Роснефть" и "Газпром нефть" уже являются основными поставщиками топлив в Монголию. Поставки идут по межправсоглашению и попадают поэтому под исключение из запрета на экспорт бензинов, напоминает "НиК".



Поставки газа из России в Монголию пока так и не могут начаться, так как зависят от строительства газопровода "Сила Сибири-2", строительство которого все откладывается из-за несговорчивости Китая. "Газпром" уже взялся разрабатывать схему газификации Монголии (хотя соседнее российское Забайкалье еще не газифицировано).