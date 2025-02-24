|Казахстанцы тратят на интернет больше, чем жители всех соседних стран. Сравнение цен на базовые комуслуги
11:50 26.02.2025
За комуслуги казахстанцы платят меньше, чем жители Монголии и Грузии. Инфографика
Интернет в данных странах также дороже
Жанна ШАМСУТДИНОВА
Казахстанцы тратят на интернет больше, чем жители всех соседних стран, передает LS.
Согласно данным Numbeo, на базовые комуслуги в Казахстане уходит в среднем 28,6 тыс. тенге в месяц при площади 80 кв. м. Сюда входит оплата электроэнергии, отопления, воды и вывоза мусора.
Это больше, чем в Кыргызстане (15,9 тыс. тенге), Узбекистане (20,2 тыс. тенге), Китае (25,9 тыс. тенге), Беларуси (26,7 тыс. тенге).
Жители Турции платят чуть больше – 30,4 тыс. тенге, Монголии – 33,5 тыс. тенге, Грузии – 33,6 тыс. тенге.
А в Украине комуслуги обходятся еще дороже – 45 тыс. тенге в месяц, в России – 50 тыс. тенге, Армении – 62 тыс. тенге.
Между тем жители Южной Кореи оплачивают блага цивилизации по 80,6 тыс. тенге, США – 104,8 тыс. тенге, Великобритании – 153,2 тыс. тенге.
Если сравнивать цены на связь, то из вышеперечисленных стран самый доступный тарифный план (10 Кб+ и звонки) – в Узбекистане, 1,8 тыс. тенге.
Далее следуют Украина – 2,6 тыс. тенге, Россия – 2,7 тыс. тенге, Кыргызстан – 3,3 тыс. тенге, Монголия – 3,6 тыс. тенге, Беларусь – 3,8 тыс. тенге, Казахстан – 4,3 тыс. тенге.
Самая высокая стоимость связи – в Южной Корее (19,3 тыс. тенге) и США (28,7 тыс. тенге).
Интересно, что интернет в Казахстане дороже, чем в России и Украине, более чем в два раза. На местном рынке безлимитные данные через ADSL и кабельное обходятся в среднем в 6,6 тыс. тенге (60 Мбит/с+) в месяц. В соседней стране – в 3,3 тыс. тенге, а в Украине – 3 тыс. тенге.
В Китае аналогичный пакет услуг стоит 5,8 тыс. тенге, в Кыргызстане – 5,9 тыс. тенге, в Узбекистане – 5,9 тыс. тенге, Турции – 6,2 тыс. тенге, Грузии – 8,3 тыс. тенге, а в Армении – 9,9 тыс. тенге.
Самые высокие цены – в Великобритании (19,8 тыс. тенге) и США (35,9 тыс. тенге).
Между тем среднемесячная зарплата (после налогов) в Казахстане составляет 288,4 тыс. тенге. Жители Кыргызстана в среднем получают в месяц 192,7 тыс. тенге, Узбекистана – 235,8 тыс. тенге, России – 317,2 тыс. тенге, Турции – 355,6 тыс. тенге, Китая – 484,6 тыс. тенге.
Лидируют по размерам ежемесячного заработка Южная Корея – 1,1 млн тенге, Великобритания – 1,5 млн тенге, США – 2,2 млн тенге
Отметим, что Numbeo проводил анализ на протяжении 12 месяцев (последние данные внесены в январе и феврале текущего года).
Ранее LS показывал в инфографике рейтинг стран по качеству жизни, где Казахстан занял 73 место из 88.