Казахстанцы тратят на интернет больше, чем жители всех соседних стран. Сравнение цен на базовые комуслуги

11:50 26.02.2025

За комуслуги казахстанцы платят меньше, чем жители Монголии и Грузии. Инфографика



Интернет в данных странах также дороже



Жанна ШАМСУТДИНОВА



Казахстанцы тратят на интернет больше, чем жители всех соседних стран, передает LS.



