ЦБ Узбекистана объяснил южнокорейскому "Шинхан банку" процесс приватизации госбанков

11:58 26.02.2025

ЦБ и южнокорейский "Шинхан банк" обсудили приватизацию госбанков в Узбекистане

Регулятор ознакомил корейскую сторону с порядком открытия банков в республике и действующими требованиями.



24 февраля 2025



Центральный банк Узбекистана и южнокорейский "Шинхан банк" обсудили приватизацию государственных банков, сообщает пресс-служба ЦБ.



24 февраля руководство Центробанка провело встречу с представителями корейского "Шинхан банка" во главе начальника управления по развитию глобального бизнеса Ким Джиеном. На опубликованных фотографиях не видно, кто принимал участие в переговорах со стороны регулятора.



На встрече представители "Шинхан банка" сделали обзор деятельности банка за последние годы, а также "поделились планами по расширению и укреплению позиций на банковском рынке Узбекистана в ближайшей перспективе".



В свою очередь, регулятор ознакомил южнокорейскую сторону с порядком открытия банков в Узбекистане и действующими требованиями, установленными национальным законодательством.



"Более того, были обсуждены возможности развития бизнеса на местном рынке посредством процесса приватизaции государственных банков", - говорится в сообщении ЦБ.



В августе 2009 года Центробанк выдал южнокорейскому "Шинхан банку" аккредитацию на открытие представительства и осуществление деятельности на территории Узбекистана.



В конце декабря 2024 года президент в очередной раз перенес сроки приватизации долей в трех госбанках. Продать "Узпромстройбанк", "Алокабанк" и "Асакабанк" планируется до конца 2025 года.



Ранее Spot писал, что вкладчикам при запросе банка о происхождении денег посоветовали звонить в ЦБ.



"Шинхан банк" - это один из первых банков Кореи, учрежденный под названием "Хансонский банк" в 1897 году, который был перерегистрирован в 1982 году. Банк входит в состав финансовой группы Shinhan Financial Group и имеет отделения во многих странах, включая Казахстан и Узбекистан.