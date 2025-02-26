Таджикистан. Лидер нации - самый ответственный гражданин и мудрый руководитель нашего государства, - Зафар Сайидзода

12:05 26.02.2025 Лидер нации - самый ответственный гражданин и мудрый руководитель нашего государства



Февраль 26, 2025



ДУШАНБЕ, 26.02.2025 /НИАТ "Ховар"/. Эмомали Рахмон - лидер, который сыграл ключевую роль в сохранении и укреплении независимости Таджикистана в критический для страны период. В годы, когда республика переживала тяжелые времена гражданской войны и политической нестабильности, его решительные действия и лидерские качества стали основой для прекращения войны и восстановления мира. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела СНГ Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Зафар Сайидзода поделился мыслями о твердой позиции Лидера нации и его готовности отдать все ради мира в стране.



Мы, нынешнее поколение Таджикистана, живем в уникальный исторический период – период возрождения своей национальной государственности и являемся не только свидетелями важных и судьбоносных событий нашей новейшей истории, но и непосредственными и активными участниками масштабных политических и социально-экономических перемен.



Этот период примечателен еще и тем, что по прошествии веков таджикская нация на примере нынешнего поколения политиков вновь засвидетельствовала неиссякаемый гений народа в создании и сохранении своей государственности.



Поистине уникальным событием не только в многотысячелетней истории таджиков, но и в истории человечества стало то, что сравнительно молодой человек, не обладавший в начале 1990-х годов достаточным политическим опытом, взял на себя историческую ответственность по спасению государства и нации в самый критический, сложный и судьбоносный момент.



Эмомали Рахмон, историческая миссия которого в 1990-е годы заключалась в прекращении гражданской войны и установлении мира, приступил к ее исполнению еще до завершения 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, уже в те дни его личность привлекла внимание всего народа страны. Люди, уставшие от войны и кровопролития, увидев в этом молодом руководителе искреннее стремление установить в стране мир и спокойствие, поверили в него.



Руководители центральных и местных органов увидели, что его дела не расходятся со словами, сказанными им в первом своем выступлении после избрания его Главой государства - Председателем Верховного Совета Республики Таджикистан: "Я готов даже отдать жизнь ради достижения мира". Люди действительно видели его то в пострадавших от войны районах, то среди рабочих, то слышали о том, что он ведет переговоры с руководителем вооруженных формирований.



Сложность военно-политической обстановки, необходимость решения неотложных задач в жизни государства заставляли Эмомали Рахмона, делавшего первые шаги в большой политике, становиться все более опытным, не только с каждым днем, но с каждым часом. Этому сравнительно молодому человеку, проведшему свою юность в провинции страны, теперь предстояло принимать участие в различных международных мероприятиях и представлять Таджикистан на международной арене.



Благодаря глубокому изучению мирового опыта различных форм государств и государственности, имеющихся политических и экономических систем, а также анализу соотношения национальных и общечеловеческих ценностей, Эмомали Рахмон с опорой на коллективный разум определил самобытные, специфические пути развития национального государства. Глава государства четко осознавал, что оптимальное формирование государства и его всестороннее развитие невозможны без возрождения национальных ценностей и национального самосознания.



Он осознавал, что идея национального единства и национального самосознания должна приобрести статус государственной политики и стать важным фактором укрепления национальной государственности.



Эмомали Рахмон пришел к выводу, что новое передовое мировоззрение должно быть сформировано на основе изучения истории предков, поскольку изучение истории должно повысить моральный дух нынешних поколений. С целью сохранения в памяти народа славных страниц истории нации и укрепления национального единства Эмомали Рахмон, наряду с решением ежедневных государственных задач, как Глава государства и достойный сын нации уделяет огромное внимание в своей политической деятельности обучению и воспитанию молодых поколений, созданию историко-философских трудов, духовно и нравственно служит народу и Отечеству.



За прошедшие годы, несмотря на экономические трудности, благодаря личной заботе и под непосредственным руководством Эмомали Рахмона были организованы и проведены такие важные мероприятия, как 1100-летие государства Саманидов, 1000-летие "Шахнаме" Абулкосима Фирдавси, 680-летие Мир Сайида Али Хамадони, 675-летие Камола Худжанди, юбилейные дни рождения академика Бободжона Гафурова, 2500-летие древнего города Истаравшана, 2700-летие древнего города Куляба, празднование Года арийской цивилизации и Имама Аъзама Абуханифы, издание Священного Корана на таджикском языке и переиздание знаменитой книги академика Бободжона Гафурова "Таджики" в качестве подарка для таджикистанских семей, объявление дней Шашмакома и Фалака.



Следует также отметить ежегодное торжественное проведение на государственном уровне таких крупных праздников, как День Государственной независимости и Навруз. В связи с этим нельзя не упомянуть такие важные и ценные произведения Эмомали Рахмона, как "От Ариев до Саманидов" из серии "Таджики в зеркале истории". В них Президент страны дает широкий анализ исторических процессов и научную оценку факторам и причинам падения государства наших предков, давая поучительные уроки нынешнему и будущим поколениям о необходимости сохранения национального единства.



Самыми священными и высшими политическими задачами для Эмомали Рахмона являются обеспечение единства таджикской нации и сплочение всех народов, проживающих в Таджикистане. Эту святую задачу он определил в качестве стержня своей политической деятельности, эту политику он последовательно проводит с первого дня избрания его Главой государства и по настоящее время. В связи с этим следует отметить, что как среди народа Таджикистана, так и среди доброжелательно относящихся к нашей стране представителей мировой общественности имя Эмомали Рахмона является олицетворением достижения национального единства в Таджикистане.



Политическая мудрость Эмомали Рахмона проявилась и в том, что он с первых дней после своего избрания Главой государства Таджикистан установил непосредственные контакты с Организацией Объединенных Наций и с ее Генеральным секретарем, использовал трибуну этой авторитетной международной организации для того, чтобы достойно представить всему миру таджикскую нацию, рассказать о социально-политической ситуации, сложившейся в Таджикистане, тем самым донести мировому сообществу истину о происходящих в нашей стране фундаментальных социально-политических преобразованиях и способах мирного решения противостояния между Правительством и оппозицией, на что было, по воле народа, настроено в 1990-е годы политическое руководство страны.



Встав во главе государства, Эмомали Рахмон четко осознавал, что главной задачей является установление мира на таджикской земле. Он занимался этим ключевым вопросом, будучи народным депутатом, лично принимал участие в переговорах с вооруженными формированиями, в том числе с самыми отчаянными полевыми командирами. Не раз бывало так, что когда он приезжал в места противостояния, какой-нибудь боевик преграждал ему дорогу. Но в каждом случае боевики, увидев его мужество и смелость, внимая его содержательно-логичным речам, изменяли свои взгляды, все обходилось миром.



Миротворческая миссия Эмомали Рахмона нашла особенно яркое проявление в ходе межтаджикских переговоров об установлении мира и согласия. Эмомали Рахмон, который руководил этим процессом, практически включился в него на самом ответственном этапе переговоров, это ускорило процесс их проведения. Он тогда заявил о необходимости достижения мира и о своей готовности прибыть для ведения переговоров в любое место, какое укажет оппозиция. Таким образом, первая встреча с руководителями Объединенной таджикской оппозиции должна была состояться на территории Афганистана, где также шла война. Эмомали Рахмон, ни минуты не колеблясь, отправился в страну, охваченную огнем войны, чтобы договориться о мире. Этот смелый и по политическим соображениям рискованный шаг не остался без внимания, те политические круги, до того времени находившиеся в неведении об истинных намерениях политического руководства Таджикистана, убедились в том, что главной политической целью Правительства Таджикистана является достижение мира. Между тем, и сама оппозиция была польщена и удовлетворена личным участием Главы государства, каждая очередная встреча Президента и руководителя оппозиции постепенно приближала нас к миру.



Установление мира и национального согласия явилось важным достижением нового политического руководства Таджикистана. Вместе с тем следует учесть и другую сторону этой проблемы. Если бы Правительство Таджикистана не смогло примирить тех людей, которые испытывали в отношении друг друга острое чувство мести и антагонизма, тогда страна опустилась бы в пучину бесконечного гражданского противостояния, именно на решение этой судьбоносной проблемы были направлены переговоры между сторонами. Для решения этой проблемы в условиях острого гражданского противостояния руководителю государства нужно было предложить народу такие объединяющие его святые ценности, как Родина, суверенное независимое государство, мир и национальное согласие. Нужно было дать людям, уставшим не только от социально-экономических проблем, но и от произвола преступников, веру в то, что есть сила Закона, призвать их к мудрому терпению и терпимости. Нужно было призвать молодых людей к исполнению их священного долга по защите рубежей земли предков.



Излишне говорить, что самой ценной страницей в новой истории таджикской нации является установление мира и национального согласия. Президент Эмомали Рахмон, который сам является зачинателем этого миротворческого процесса, говоря об историческом значении подписания 27 июня 1997 года в Москве Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане, поставил этот документ в один ряд с Декларацией о независимости Республики Таджикистан от 9 сентября 1991 года.



Мир, который обрел Таджикистан, стал плодом напряженных усилий тысяч беззаветных сыновей Родины, которые спасли страну от пламени войны и осушили горькие слезы вдов и сирот. Этот мир достался нам ценой жизней тысяч молодых людей.



Поэтому его сохранение и укрепление является священным долгом каждого человека, которому дорога судьба его Родины и нации.



С установлением мира и стабильности в стране Таджикистан вступил в важный этап укрепления устоев государственности и закладывания основ устойчивого развития своей экономики. Это качественно новый этап, означающий ускоренное развитие во всех областях жизни страны.



Сегодня многие промышленно развитые страны, в частности, Россия, США, Китай, Индия, Турция, Германия, Австрия, Япония, Казахстан и ряд других государств, проявляют интерес не только к гидроэнергетике, но и к таким отраслям, как добыча и переработка драгоценных металлов, производство строительных материалов, сельское хозяйство, туризм. Все это является результатом достижения стабильности и национального согласия в обществе, для обеспечения которых огромные усилия приложил Президент республики, Лидер нации Эмомали Рахмон.



Эмомали Рахмон, который формирует внешнюю политику Республики Таджикистан заявил, что наша страна ведет политику "открытых дверей" для всех стран, которые имеют намерение доброжелательно сотрудничать с нами.



Осуществление конституционных реформ, создание новой экономической и финансовой системы страны, Национальной армии и укрепление других силовых структур, искоренение организованной преступности, вывод страны из транспортно-коммуникационного тупика, обеспечение ее энергетической самодостаточности, укрепление продовольственной и противоэпидемиологической безопасности, упрочение авторитета Таджикистана в глазах мирового сообщества, рост доверия зарубежных инвесторов к нашей стране, как к надежному партнеру, – это лишь далеко неполный перечень основных достижений Президента страны, Лидера нации Эмомали Рахмона.



Сегодня уже стало обычным явлением то, что в нашу страну совершают официальные и рабочие визиты главы различных государств мира, высокопоставленные политики, руководители авторитетных международных организаций, крупных фирм, которые потом в своих интервью часто говорят: "Таджикистан – это страна, куда следует вкладывать инвестиции" или: "Из всех стран региона Таджикистан – наиболее привлекательная страна для сотрудничества", или: "Ваша страна является наиболее стабильной в регионе, мы готовы развивать с вами всестороннее и широкое сотрудничество". Это вселяет в нас чувство гордости за наше государство.



Видные политические деятели и предприниматели, которые приезжают в нашу страну, искренне говорят, что Таджикистан является стабильной страной, его экономика имеет доброе будущее.



Поэтому их сотрудничество с Таджикистаном основывается не только на гуманных чувствах, но, прежде всего, на прагматических интересах. Они осознают, что сотрудничество с ним выгодно для них во всех отношениях.



Как показывает исторический опыт, ни одно государство, крупное или малое, не может обойтись без компетентного и авторитетного руководителя, признанного народом лидера, слово и воля которого имели бы огромный вес при решении важнейших проблем общества и государственности. Даже самые развитые демократии в период правления того или иного политика претерпевают те или иные преобразования, что является ярким свидетельством значительной роли личности в истории.



Мы признательны за плодотворную деятельность Президенту республики, Лидеру нации Эмомали Рахмону – уникальному человеку, великому труженику на поприще политики, который в самый критический в истории нации момент взял на себя ответственность за установление мира и стабильности, построение свободного общества и обустройство страны. За сравнительно короткий период, в несколько этапов, Глава нашей страны, Лидер нации превратил Республику Таджикистан во влиятельное государство в регионе. Источник - НИАТ "Ховар"

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