В Кыргызстане задержали 11 человек по подозрению в подготовке массовых беспорядков

12:09 26.02.2025

25 февраля 2025



В Кыргызстане правоохранительные органы задержали 11 человек, подозреваемых в организации массовых беспорядков, сообщает МВД. Среди задержанных - бывший депутат Жогорку Кенеша.



Как уточнили в ведомстве, информация о возможной подготовке беспорядков поступила еще в декабре прошлого года. По данным следствия, члены общественного движения "Кырк уруу жети дубан ынтымагы" регулярно проводили встречи, на которых обсуждали планы по организации протестных акций и дестабилизации ситуации в стране.



24 февраля силовики провели задержания, в ходе которых у подозреваемых обнаружили гранату, обрезы, пистолет, боеприпасы, камуфляжную форму, наркотики, религиозную литературу, маски, инструкции по организации беспорядков, холодное оружие, автомобильные номера, мобильные телефоны и флэш-карты.



Все задержанные помещены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием" Уголовного кодекса Кыргызстана.



