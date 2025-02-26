Узбекистан в США спас семерых своих граждан от депортации в Коста-Рику

12:12 26.02.2025

США депортировали граждан Узбекистана

26 Февраль, 2025



24 февраля в Узбекистан вернулись семь граждан страны, которых США планировали депортировать в Коста-Рику. Эта информация была озвучена пресс-секретарем министра иностранных дел Ахрором Бурхановым.



Переговоры с американской стороной



В результате успешных переговоров с американскими властями, соотечественники, желающие вернуться на родину, прибыли в Ташкент по маршруту Нью-Йорк - Ташкент. Изначально их отправка в Коста-Рику была запланирована, однако они выразили желание вернуться в Узбекистан.



Поддержка граждан за границей



Министерство иностранных дел Узбекистана отметило, что поддерживает контакт с властями США и латиноамериканских стран для обеспечения безопасного возвращения своих граждан. Ведомство гарантировало, что дипломатические представительства в США окажут полное содействие узбекистанцам при возникновении запросов, независимо от их местонахождения.