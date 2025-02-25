Археологи провели генетический анализ останков убитых в Монголии воинов

14:12 26.02.2025

25/02/2025



Неподалеку от древнего поселения Баян-Булан на территории современной южной Монголии российские исследователи провели генетическую экспертизу и изотопный анализ останков зверски убитых военнослужащих.



Выводы исследований были опубликованы на страницах издания Journal of Archaeological Science. В ходе работы археологи обнаружили доказательства хунно-китайских войн – череды столкновений между двумя мощными державами.



После тщательного изучения останков и территории раскопок, ученые пришли к выводу, что Баян-Булаг представляет собой развалины ханской цитадели и военного лагеря Шоусянчэн. Возведение этой крепости было инициировано императором У-ди в 104 году до нашей эры в период хунно-китайских войн.



Ученые выяснили, что в захоронении покоятся останки более чем 30 человек.



"Предположительно, эти люди погибли в бою неподалеку от крепости, и впоследствии их тела, или то, что от них удалось собрать, были доставлены к крепости для погребения", – сообщили исследователи.



Алексей Ковалев, сотрудник Института археологии РАН, и Цуй Иньцю из Цзилиньского университета установили, что кости, обнаруженные в могиле, принадлежат мужчинам в возрасте до 50 лет, причем самому молодому из них было около 20 лет.



В том районе преимущественно захоронены воины ханьской армии, павшие более 2000 лет назад. Вероятно, они появились на свет в северных областях Китая - вдали от места гибели.



Елена БЫСТРОВА