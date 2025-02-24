В Туркменистане замминистром охраны окружающей среды назначен бывший хяким Балканабада Овезгелди Гошджанов

14:21 26.02.2025

Глава государства подписал ряд документов



Указ Президента Туркменистана. Освободить Гошджанова Овезгелди Аманбердиевича от должности хякима города Балканабат Балканского велаята в связи с переходом на другую работу.



Постановлением Президента Туркменистана временное исполнение обязанностей хякима города Балканабат Балканского велаята возложено на заместителя хякима города Балканабат Балканского велаята Назарова Мырата.



Постановлением Президента Туркменистана Миминов Бегенч Розыевич освобожден от должности заместителя министра охраны окружающей среды Туркменистана.



Постановлением Президента Туркменистана Гошджанов Овезгелди Аманбердиевич назначен заместителем министра охраны окружающей среды Туркменистана.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 24 февраля 2025 г.