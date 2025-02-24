В Узбекистане в 2024 году зафиксирован рост таможенных поступлений и грузопотока в 8-9 раз

14:27 26.02.2025

Узбекистан зафиксировал девятикратный рост таможенных поступлений и восьмикратный рост грузопотока



В 2024 году число транспортных средств, пересекающих границу Узбекистана, выросло в восемь раз - до почти 5 миллионов. Как сообщает пресс-служба главы государства, таможенные поступления увеличились в девять раз, превысив 63 трлн сумов (около $4,88 млрд по курсу Центрального банка РУз на 25 февраля).



Время оформления грузов сокращено до трех часов для импорта и 20 минут для экспорта. Построены терминалы на четырех крупных таможенных постах, более 20 оснащены новым оборудованием. Введены 35 цифровых сервисов, экспортная процедура упрощена с девяти до трех этапов. В результате Узбекистан поднялся в логистическом рейтинге по таможенному показателю со 140-го на 74-е место.



Расширены возможности переработки товаров в таможенной зоне: их доля в экспорте превысила $1 млрд.



Дальнейшее упрощение этого режима позволит уже в текущем году увеличить показатель до $1,5 млрд, - говорится в сообщении.



С учетом роста торговли и туризма ожидается двукратное увеличение пассажиропотока и движения автотранспорта через границу. Для ускорения пересечения внедрят систему предварительного получения данных о пассажирах автобусных рейсов. На крупнейших постах протестируют "красный" и "зеленый" коридоры для автомобилей и автобусов.



При поддержке Всемирного банка планируется усовершентствовать систему риск-анализа, оценивающую надежность предпринимателей по 122 критериям, включая финансовую стабильность и налоговую историю. Кроме того, с помощью искусственного интеллекта будут анализироваться рентгеновские снимки товаров с автоматическим выявлением рисков.