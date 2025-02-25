Президент Казахстана принял нового премьера Кыргызстана

14:33 26.02.2025

Глава государства принял Председателя Кабинета министров – Руководителя Администрации Президента Кыргызстана Адылбека Касымалиева



25 февраля 2025 года



В ходе встречи были обсуждены вопросы всестороннего углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Кыргызстаном.



Поздравив Адылбека Касымалиева с назначением главой Кабмина Кыргызстана, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его первый официальный визит в Астану особенно важен для дальнейшего укрепления уз дружбы и союзничества между двумя братскими народами.



– Особо хочу отметить динамичный характер развития казахско-кыргызского сотрудничества. Официальный визит уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова в Казахстан в прошлом году придал новый импульс нашим двусторонним отношениям. Пользуясь случаем, хочу передать теплые пожелания уважаемому Садыру Нургожоевичу, – заявил Глава государства.



