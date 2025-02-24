Центральной Азии рекомендуют повысить тарифы на поливную воду

14:41 26.02.2025

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



В регионе есть повсеместное восприятие воды как безграничного ресурса, но это не так; и если мы не изменим своего отношения, нам придется заплатить кратно больше.



Центральная Азия сталкивается с растущим водным кризисом, причиной которого является неэкономное расходование воды. Водные ресурсы региона истощаются на фоне одних из самых низких тарифов на воду в мире.



Эксперты предупреждают, что к 2028 году дефицит воды может стать хроническим, и единственным решением проблемы является повышение тарифов.



Станислав Притчин, заведующий сектором Центральной Азии Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, отметил на круглом столе "Климатические изменения и проблемы водопользования в ЦА", который прошел 18 февраля 2025 года в Бишкеке, что стоимость воды в Центральной Азии является одной из самых низких в мире.



Для сравнения, в России цена за кубометр воды составляет 49 центов, а в некоторых развитых странах - несколько долларов. В странах Центральной Азии же эта сумма едва достигает 10–15 центов, что формирует ошибочное восприятие воды как безграничного ресурса.



В условиях таких низких цен, сельскохозяйственные предприятия и домашние хозяйства не имеют стимула экономить воду, что ведет к ее нерациональному использованию.



В Таджикистане, например, потребление воды на душу населения составляет 1 895 м³ в год, что значительно превышает средние мировые показатели. В Казахстане этот показатель ниже (1 310 м³ на человека), но также остается высоким.



Такие данные свидетельствуют о необходимости принятия мер для сдерживания роста потребления.



Повышение тарифов как средство решения проблемы



Одним из возможных шагов для решения водной проблемы в Центральной Азии является повышение тарифов на воду, что уже стало реальностью в некоторых странах региона.



В Таджикистане в 2024 году тарифы на поливную воду выросли на 150%. Это важный шаг, направленный на стимулирование более рационального использования водных ресурсов и улучшение состояния инфраструктуры.



По данным на 2025 год, в Узбекистане стоимость поливной воды составляет $0,15 за кубометр, в Таджикистане - $0,05, а в Казахстане - $0,14. Эти цены, несмотря на повышение, все еще остаются крайне низкими и не обеспечивают достаточных средств для модернизации водоснабжающих сетей.



Как считают эксперты, повышение тарифов должно также способствовать привлечению частных инвесторов в водную отрасль, что позволит модернизировать стареющую инфраструктуру. Водоснабжение в странах Центральной Азии страдает от технических потерь, вызванных изношенными насосными станциями и магистральными каналами, которые нуждаются в капитальном ремонте.



Повышение тарифов должно частично покрыть расходы на поддержание и модернизацию этих объектов.



Риски и последствия повышения тарифов



Хотя повышение тарифов на воду является важным шагом для обеспечения финансовой устойчивости водоснабжающих предприятий, оно сопряжено с рядом рисков и потенциальных негативных последствий.



Одним из главных рисков является рост социальной напряженности. В странах Центральной Азии низкий уровень доходов населения, и повышение цен на воду может усугубить экономические трудности, особенно для сельскохозяйственных производителей, которые зависят от поливной воды.



Например, в Таджикистане, где средняя зарплата ниже, чем в соседних странах, рост цен на поливную воду может привести к недовольствам фермеров.



Повышение тарифов на поливную воду может стать нагрузкой на сельскохозяйственные предприятия, особенно в условиях нестабильных климатических условий. Это может повлиять на урожайность, особенно в тех странах, где сельское хозяйство является основой экономики.



Факты



1. Прогноз дефицита воды:

К 2028 году в Центральной Азии может возникнуть хронический дефицит воды до 5-12 кубических километров, что вызовет кризис в сельском хозяйстве, промышленности и энергетике.



2. Инфраструктура водоснабжения:

Технический износ водоснабжающей инфраструктуры составляет до 80%.

Потери воды в распределительных сетях достигают 55–60%.



3. Экономия воды:

Эффективное использование водных и земельных ресурсов может сэкономить до 56% воды без ущерба для сельского хозяйства.



4. Водопотребление в странах Центральной Азии:

Туркменистан: 5 319 м³/год на душу населения.

Узбекистан: 2 295 м³/год.

Кыргызстан: 1 989 м³/год.

Таджикистан: 1 895 м³/год.

Казахстан: 1 310 м³/год.



5. Потери воды в оросительных каналах:

Потери в оросительных каналах составляют 20–25 миллиардов кубометров воды в год.