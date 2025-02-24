Евросоюз назначил нового Спецпредставителя в Центральной Азии

14:47 26.02.2025

Евросоюз назначил нового Специального представителя в Центральной Азии



Им стал 55-летний дипломат из Латвии Эдуард Стипрайс. Его мандат начнется с 1 марта текущего года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.



Ранее этот пост занимала дипломат из Финляндии Терри Хакала.



