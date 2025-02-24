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|Евросоюз назначил нового Спецпредставителя в Центральной Азии
14:47 26.02.2025
Евросоюз назначил нового Специального представителя в Центральной Азии
Им стал 55-летний дипломат из Латвии Эдуард Стипрайс. Его мандат начнется с 1 марта текущего года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Ранее этот пост занимала дипломат из Финляндии Терри Хакала.
В Европейском совете прокомментировали, что задачей нового Спецпосланника ЕС будет развитие отношений между ЕС и странами Центральной Азии "на основе общих ценностей, содействие укреплению стабильности и сотрудничества между странами региона, а также укреплению демократии, верховенства закона, надлежащего управления и уважения прав человека и основных свобод".
- В тесном сотрудничестве с Верховным представителем ЕС по иностранным делам он также повысит эффективность и узнаваемость Евросоюза, в том числе за счет более тесной координации с другими соответствующими партнерами и международными организациями, такими как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организация Объединенных Наций, - отметили в Брюсселе.
Э.Стипрайс - латвийский дипломат с большим опытом работы. Он занимал должности постоянного представителя Латвии при ЕС и заместителя государственного секретаря – политического директора Министерства иностранных дел Латвии. С 2016 по 2020 год он возглавлял представительство ЕС в Республике Узбекистан, а также был послом Латвийской Республики в Соединенном Королевстве и Франции.
Кроме того, Европейский совет также продлил мандат Луиджи Ди Майо в качестве представителя ЕС в регионе Персидского залива еще на 2 года.
Специальные представители ЕС продвигают политику и интересы ЕС в определенных регионах и странах, а также вопросы, представляющие особый интерес для ЕС. Первые специальные представители ЕС были назначены в 1996 году. В настоящее время одиннадцать представителей ЕС поддерживают работу Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас.