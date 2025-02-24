"Талибан" обратился к Узбекистану за помощью в вопросе денежных переводов

14:51 26.02.2025

24 Февраль, 2025



Глава Центрального банка "Талибана" попросил Узбекистан помочь с денежными переводами



Руководитель Центрального банка Афганистана Нур Ахмад Ага призвал Узбекистан оказать содействие в осуществлении денежных переводов в Афганистан. Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка "Талибана".



Интеграция платежных систем двух стран



По его словам, этот вопрос он поднял во время встречи с председателем Центрального банка Узбекистана Тимуром Ишметовым.



Главы Центральных банков двух стран обсудили интеграцию платежных систем, а также использование национальных валют во взаиморасчетах в торговле.



Узбекистан готов к сотрудничеству



Как отмечается в официальном заявлении Центрального банка Афганистана, Тимур Ишметов подтвердил полную готовность к сотрудничеству. Он высоко оценил роль банковского сектора в развитии торговли между двумя государствами и подчеркнул важность двустороннего взаимодействия в этом направлении.



Данная встреча состоялась в рамках визита делегации "Талибана" в Ташкент. Возглавлял делегацию заместитель премьер-министра временного правительства Афганистана Абдул Гани Барадар.