В Румынии задержали кандидата в президенты Джорджеску, победившего на аннулированных выборах в ноябре 2024

14:59 26.02.2025

Его доставили в Генеральную прокуратуру на допрос



БУХАРЕСТ, 26 февраля. /ТАСС/. Румынские полицейские задержали бывшего независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, чтобы доставить его в Генеральную прокуратуру на допрос. Об этом сообщило агентство Аджерпрес со ссылкой на источники.



После задержания Джорджеску группа парламентариев "Альянса за объединение румын", который поддерживает его кандидатуру на президентских выборах, заявила, что во главе с лидером этой партии Джордже Симионом отправится в Генпрокуратуру, чтобы "потребовать объяснений". В настоящее время вокруг здания ведомства находятся жандармы.



Также прокуроры и полицейские провели около 40 обысков в пяти румынских уездах в рамках уголовного дела в связи с действиями против конституционного порядка и ложными заявлениями об источниках финансирования избирательной кампании. Среди подозреваемых - военный инструктор Хорациу Потра из окружения Джорджеску.



Высокий кассационный суд (высшая судебная инстанция) отклонил иск Джорджеску, который ходатайствовал о том, чтобы рассекреченные румынскими спецслужбами документы, на основе которых в декабре прошлого года были аннулированы президентские выборы, не принимались во внимание. Таким образом, требование Джорджеску о возобновлении второго тура президентских выборов окончательно отклонено судебными инстанциями Румынии.



24 ноября 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов, в котором наибольшее количество голосов получил Джорджеску. 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести выборы заново. Это решение было принято после того, как румынские спецслужбы рассекретили документы, из которых следовало, в частности, что Джорджеску незаконно финансировал свою предвыборную кампанию. Правительство приняло решение Конституционного суда к сведению и назначило сроки повторного проведения президентских выборов 4 и 18 мая 2025 года.



