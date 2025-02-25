В Туркменистане полиция преследует родителей за соблюдение традиции на Рамадан

15:06 26.02.2025

25 февраля 2025 г.



В Туркменистане традиционное колядование в месяц Рамадан оказалось под запретом - власти сочли его детским попрошайничеством и начали штрафовать родителей, передает ИА "NewTimes.kz" со ссылкой на Азатлык: Туркменистан.



Полиция штрафует родителей



В Балканском велаяте дети начали ходить по домам с песенкой "Я-ремезан" еще за две недели до начала священного месяца Рамадан. Однако власти Туркменистана выступили против этой традиции, считая ее попрошайничеством, и начали штрафовать родителей.



Почему власти против "Я-ремезан"?



Колядование в преддверии Рамадана – давняя традиция. Дети ходят по соседским домам, поют песню и получают в ответ сладости или небольшие деньги. Обычно это начинается за три дня до Рамадана, но в последние годы дети выходят на улицы намного раньше.



Теперь же они не только ходят по домам, но и собираются у рынков, супермаркетов, аптек и даже автозаправок, чтобы просить милостыню у прохожих. Это вызвало недовольство властей, и полиция начала задерживать детей, доставлять их в участки и выписывать штрафы их родителям.



Проповеди и запреты в школах



Имамы мечетей начали проповеди против раннего исполнения "Я-ремезан". В соцсетях распространяются видео, где они утверждают, что петь песню раньше, чем за три дня до Рамадана, – это уже попрошайничество.



В школах Балканабада родителей предупреждают, чтобы они не позволяли детям участвовать в колядовании. В некоторых учебных заведениях с родителей даже берут расписки о том, что их дети не будут ходить по улицам с песней.



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Власти не объясняют, почему запретили традицию. Однако один из сотрудников дорожной полиции Балканабада сообщил, что за последние дни произошло несколько ДТП с участием детей, распевавших "Я-ремезан".



"С 15 по 20 февраля было зарегистрировано девять аварий, в которых пострадали дети. Все они пели "Я-ремезан" и попадали под машины. Именно поэтому увеличили дежурство полиции и начали штрафовать родителей", – рассказал сотрудник ГАИ на условиях анонимности.



Экономический кризис и колядование



Жители Туркменистана отмечают, что в последние годы традиция "Я-ремезан" меняется. Из-за экономических трудностей и безработицы дети выходят на улицы не только ради традиции, но и в поисках денег. В прошлом году в Туркменбаши замечали, что вместе с детьми по домам и магазинам с песнями ходили даже подростки и взрослые в нетрезвом состоянии. Попытки журналистов получить официальные комментарии от властей успехом не увенчались.



Дата начала священного месяца Рамазан в этом году 1 марта, Лайлатуль аль- Кадр (ночь предопределения) с 26-27 марта, праздник Ораза айт - 30 марта. Также на этот год уже установлен размер фитр-садака, он составляет 655 тенге.