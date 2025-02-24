Все граждане Монголии получат дивиденды от экспорта угля в последний день года дракона

15:31 26.02.2025

За 2024 год их сумма составила чуть больше ста долларов



Текст: Чингис Шоноев, Улан-Удэ



Все граждане Монголии получат дивиденды от экспорта угля в последний день года дракона



Каждый монгольский гражданин как прямой акционер и непосредственный владелец акций крупнейшего государственного экспортера угля - компании "Эрдэнэс Таван-толгой" (ЭТТ) получит дивиденды 28 февраля, когда в стране начнут отмечать последний день года дракона по лунному календарю. Об этом сообщила пресс-служба ЭТТ.



"Совет директоров нашей компании выполнит решение правительства Монголии о выплате всем ее гражданам дивидендов от экспорта угля. Они за 2024 год составили 350 тыс. тугриков (около $102), из них 135 тыс. тугриков перечислили авансом перед новогодними праздниками в декабре 2024 года. Еще 100 тыс. тугриков (почти $29) граждане получат 28 февраля 2025 года, когда по монгольской традиции наступит последний день года дракона по лунному календарю", – сообщили в госкомпании.



Ранее по итогам заседания монгольского правительства глава его администрации Ням-Осорын Учрал объявил, что с 2025 года граждане будут получать эти дивиденды каждый квартал, чтобы уменьшить их влияние на инфляцию. Поэтому оставшуюся сумму от дивидендов за 2024 год выплатят в апреле 2025 года.



При этом граждане смогут выбрать между получением дивидендов наличными или внесением их на свои депозиты и сберегательные счета. Для этого внесут поправки в закон о Фонде национального благосостояния (ФНБ) на весенней сессии парламента, которая откроется 17 марта 2025 года.