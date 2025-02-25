Таджикистан. В Исфаре задержан вымогатель, угрожавший публикацией компрометирующих фото

15:59 26.02.2025

25 февраля



В Исфаре задержан 21-летний молодой человек, подозреваемый в вымогательстве, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.



В сообщении отмечается, что он был администратором страницы "Dakadang Isfara-4" в социальных сетях с ноября 2024 года. Источник не уточняет, о какой именно социальной сети идет речь.



Следствие установило, что 4 декабря 2024 года подозреваемый потребовал от гражданина Х. 50 тысяч российских рублей, угрожая опубликовать компрометирующие его фотографии.



По факту вымогательства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 250 Уголовного кодекса Таджикистана.



В настоящее время расследование продолжается, правоохранительные органы выясняют возможные другие эпизоды преступной деятельности.



Ранее УМВД Душанбе обращало внимание граждан на случаи интернет-вымогательства и призывало проявлять осторожность при общении в социальных сетях.