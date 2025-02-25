Дело "Элката": как арест руководства компании может повлиять на инвестклимат Кыргызстана

16:00 26.02.2025

25 февраля 2025



В Кыргызстане продолжается расследование в отношении руководства интернет-провайдера "Элкат", одной из крупнейших телекоммуникационных компаний страны. Задержаны генеральный директор Уланбек Толубаев и несколько учредителей предприятия. По данным ГКНБ, они подозреваются в финансовых нарушениях и незаконном перераспределении активов.



Компания "Элкат" является ключевым игроком на рынке телекоммуникаций Кыргызстана, обеспечивая как внутреннюю инфраструктуру связи, так и международные коммуникационные каналы. Арест ее руководства вызвал резонанс среди международных инвесторов, которые опасаются возможных последствий для делового климата республики.



Ранее подобные инциденты уже становились предметом разбирательств: в 2007 году предпринимались попытки перераспределения активов компании, что привело к многолетним судебным процессам. В 2023 году, при содействии Всемирного банка, стороны урегулировали спор, однако текущие события вновь ставят под вопрос стабильность корпоративного сектора страны.



Эксперты отмечают, что исход дела может повлиять не только на деятельность "Элкат", но и на общий инвестиционный климат в Кыргызстане. Более того, от него напрямую зависит репутация президента республики Садыра Жапарова, за спиной которого развернулись подковерные игры.