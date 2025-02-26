 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 25.02.2025
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Цель - привлечение к ответственности. В Кыргызстане разрабатывается отдельный законопроект о блогерах
16:14 26.02.2025

26 февраля 2025

В Кыргызстане разрабатывается отдельный законопроект о блогерах

В Кыргызстане разрабатывается отдельный законопроект о блогерах, но пока он не представлен к обсуждению. Об этом на конференции "Современное состояние и перспективы развития медиарынка Кыргызстана. Особенности национальной журналистики, традиции и современные тенденции" рассказала начальник Управления информационной политики Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Салкын Сарногоева.

По ее словам, в самом первом варианте законопроекта о СМИ, предложенном администрацией Президента, целая глава была посвящена блогерам.

"Были возмущения со стороны СМИ, что блогеры не должны приравниваться к средствам массовой информации. Наше довольно сильное медиасообщество не смогло прийти к единому мнению по отношению к блогерам. Для одних сетей пять тысяч членов - это много, для других ничтожно мало. Сейчас разрабатывается отдельный законопроект о блогерах, но пока он не представлен к обсуждению.

Единственная цель закона о блогерах - это привлечение к ответственности. У нас много активных граждан, которые распространяют информацию, но при этом не несут никакой ответственности за ее достоверность. Они через своих подписчиков могут создавать общественное мнение, влиять на большое число людей. Поэтому нам нужно будет дать юридическое определение, кто такие блогеры", - сказала Салкын Сарногоева.

Источник - Вечерний Бишкек
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