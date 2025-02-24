Узбекистан намерен использовать порты Эстонии для диверсификации экспорта

17:57 26.02.2025

Глава МИПТ обсудил с эстонским послом задействование портов Таллинн, Мууга, Пярну и Силламяэ.



Узбекистан намерен использовать порты Эстонии для диверсификации экспорта

24 февраля 2025



Узбекистан намерен использовать порты Эстонии для диверсификации экспорта, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).



21 февраля глава МИПТ Лазиз Кудратов обсудил с новым послом Эстонии в Узбекистане Яапом Ора текущее состояние и перспективы наращивания двустороннего многопланового сотрудничества. В 2024 году товарооборот вырос на 20% - до $150 млн - за счет услуг, продукции тяжелого машиностроения и медицинского оборудования.



МИПТ и посольство Эстонии "выразили единую позицию по вопросам принятия дополнительных мер в целях увеличения торгового оборота".



Стороны обсудили возможность использования портов Таллинн, Мууга, Пярну и Силламяэ для диверсификации маршрутов экспорта узбекистанской продукции на рынки Северной и Западной Европы.



Кроме того, министр транспорта Илхом Махкамов обсудил с эстонским послом возможности увеличения объемов грузоперевозок с использованием портов и складских мощностей Эстонии. Глава Минтранса предложил совместно организовать в Эстонии Road show, а также провести в Узбекистане форум с участием бизнеса в этом году.



На встрече в Министерстве цифровых технологии были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в области информационных технологий, телекоммуникаций, цифровой экономики и электронных услуг.



Ранее Spot писал, что Кыргызстан намерен ужесточить пограничный контроль на границе с Узбекистаном.