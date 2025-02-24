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Узбекистан намерен использовать порты Эстонии для диверсификации экспорта
17:57 26.02.2025

Глава МИПТ обсудил с эстонским послом задействование портов Таллинн, Мууга, Пярну и Силламяэ.

Узбекистан намерен использовать порты Эстонии для диверсификации экспорта
24 февраля 2025

Узбекистан намерен использовать порты Эстонии для диверсификации экспорта, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).

21 февраля глава МИПТ Лазиз Кудратов обсудил с новым послом Эстонии в Узбекистане Яапом Ора текущее состояние и перспективы наращивания двустороннего многопланового сотрудничества. В 2024 году товарооборот вырос на 20% - до $150 млн - за счет услуг, продукции тяжелого машиностроения и медицинского оборудования.

МИПТ и посольство Эстонии "выразили единую позицию по вопросам принятия дополнительных мер в целях увеличения торгового оборота".

Стороны обсудили возможность использования портов Таллинн, Мууга, Пярну и Силламяэ для диверсификации маршрутов экспорта узбекистанской продукции на рынки Северной и Западной Европы.

Кроме того, министр транспорта Илхом Махкамов обсудил с эстонским послом возможности увеличения объемов грузоперевозок с использованием портов и складских мощностей Эстонии. Глава Минтранса предложил совместно организовать в Эстонии Road show, а также провести в Узбекистане форум с участием бизнеса в этом году.

На встрече в Министерстве цифровых технологии были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в области информационных технологий, телекоммуникаций, цифровой экономики и электронных услуг.

Ранее Spot писал, что Кыргызстан намерен ужесточить пограничный контроль на границе с Узбекистаном.

Источник - spot.uz
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