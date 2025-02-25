CNN: Аэропорт-призрак за $240 млн: зачем Китаю аэропорт Гвадар в Пакистане?

18:37 26.02.2025

Новый, современный и дорогостоящий аэропорт Гвадара (Gwadar International Airport) в Пакистане, построенный на китайские инвестиции в размере $240 млн, остается загадкой: дата его открытия неизвестна, пишет CNN.



Расположенный в прибрежном городе Гвадар, аэропорт, строительство которого завершилось в октябре 2024 года, ярко контрастирует с окружающей его бедной и нестабильной юго-западной провинцией Белуджистан. Инвестиции Китая в Белуджистан и Гвадар в течение последнего десятилетия являются частью масштабного многомиллиардного проекта Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), призванного соединить западную китайскую провинцию Синьцзян с Аравийским морем.



Несмотря на заявления властей о трансформационных изменениях, Гвадар пока не демонстрирует признаков существенного развития. Город не подключен к национальной электросети, получая электричество из соседнего Ирана или от солнечных батарей, и испытывает дефицит чистой воды. Новый аэропорт, рассчитанный на пропускную способность 400 000 пассажиров, не является приоритетом для 90 000 жителей города.



"Этот аэропорт предназначен не для Пакистана или Гвадара. Он построен для Китая, чтобы обеспечить безопасный доступ китайских граждан в Гвадар и Белуджистан", - утверждает Азим Халид, эксперт по международным отношениям, специализирующийся на пакистано-китайских связях.



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Премьер-министр Пакистана назвал Новый международный аэропорт Гвадар ярким символом пакистано-китайской дружбы



Исламабад, 31 декабря 2024 /Синьхуа/ -- Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в понедельник назвал Новый международный аэропорт Гвадар в юго-западной провинции Белуджистан ярким символом великой дружбы между Китаем и Пакистаном. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.



Выступая на совещании высокого уровня, посвященном обзору прогресса в строительстве аэропорта, Ш. Шариф сказал, что народ и правительство Пакистана благодарны Китаю за строительство аэропорта, отвечающего международным стандартам и оснащенного современным оборудованием.



"Новый международный аэропорт Гвадар не только принесет процветание региону, но и создаст рабочие места для тысяч людей", -- добавил он.



Ш. Шариф поручил соответствующим органам разработать эффективную стратегию по превращению аэропорта в оживленный транзитный узел и улучшению дорожной сети между аэропортом и другими районами страны, особенно Белуджистаном.