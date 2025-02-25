Ведомственные чтения. В Таджикистане сотрудникам министерств разъясняют Концепцию госполитики в области религии

19:03 26.02.2025

Концепцию государственной политики Республики Таджикистан в области религии разъясняют сотрудникам министерств



ДУШАНБЕ, 25.02.2025 /НИАТ "Ховар"/. Ведомственное чтение по реализации политики Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по вопросам религии и упорядочению торжеств и обрядов в стране состоялось 24 февраля в Министерстве экономического развития и торговли Таджикистана, сообщили в министерстве.



Присутствующим напомнили слова Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, сказанные на встрече с активистами, представителями общественности и религиозными деятелями 9 марта 2024 года, о том, что каждый сотрудник министерства несет персональную ответственность.



"В современном мире продолжаются такие процессы, как столкновение культур и цивилизаций, религиозно-конфессиональные разногласия и конфликты, беспрецедентное распространение религиозного терроризма и экстремизма, которые стали средством использования различных сил интересов, кроме того, их влияние на общество и государство будет серьезным, если вовремя не будет положен конец их деятельности", - отмечено на мероприятии.



Затем были проведены беседы и разъяснительная работа по Концепции государственной политики Республики Таджикистан в области религии и Закону Республики Таджикистан "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан".