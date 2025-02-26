Ученый из Хорезма открыл два ранее неизвестных науке вида жуков

19:41 26.02.2025

26 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В результате многолетних научных исследований докторант Хорезмской академии Маъмуна Норбек Бекчанов открыл два новых вида жуков, ранее неизвестных науке, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



О научном открытии сообщила пресс-служба Академия наук Узбекистана. Известно также, что после тщательного международного изучения информация об открытии узбекского ученого была опубликована в известном международном научном журнале Zootaxa.



