|Ученый из Хорезма открыл два ранее неизвестных науке вида жуков
19:41 26.02.2025
26 февраля 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В результате многолетних научных исследований докторант Хорезмской академии Маъмуна Норбек Бекчанов открыл два новых вида жуков, ранее неизвестных науке, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
О научном открытии сообщила пресс-служба Академия наук Узбекистана. Известно также, что после тщательного международного изучения информация об открытии узбекского ученого была опубликована в известном международном научном журнале Zootaxa.
Вновь открытые виды получили названия Microdera uzbekistanica и Microdera abdullohi. Они относятся к семейству Tenebrionidae и обитают в Бухарской и Навоийской областях, а также горах Каракалпакстана. Жуки являются эндемиками, хорошо приспособленными к обитанию в сухой среде. Активны они в основном ночью. В мире насчитывается 88 видов этого рода, и теперь эта цифра увеличилась еще на два.
Жуки являются самой многочисленной группой насекомых, встречающихся практически во всех регионах Земли, и считаются одними из важнейших существ в экосистеме. Среди них есть те, кто вредит сельскохозяйственным культурам, и те, кто приносит пользу природе. Кроме того, существуют редкие и находящиеся под угрозой исчезновения охраняемые виды, которые до сих пор неизвестны науке.
Напомним, что в конце прошлого года вице-президент Академии наук Узбекистана профессор Шахло Турдикулова стала членом Всемирной академии наук, представляя Узбекистан на мировой научной арене. Она стала единственным представителем от стран СНГ и Центральной Азии среди участников прошлого года и вошла в число семи узбекских ученых, удостоенных чести стать частью ведущей международной научной организации.