В Кыргызстане снимут военно-патриотический сериал к 80-летию Победы о подвигах женщин-воинов

00:10 27.02.2025

26 фев. 2025



В Кыргызстане снимут военно-патриотический сериал к 80-летию Победы за 40 млн сомов



Творческое производственное объединение "Кыргызсериал" при Минкультуры объявило тендер на производство художественного исторического сериала, посвященного 80-летию Победы в Великой отечественной войне. Соотвествующая заявка была опубликована на сайте Госзакупок.



Сюжет сериала будет освещать героические подвиги женщин-воинов из Кыргызстана, участвовавших в освободительной борьбе против фашистских захватчиков. Проект включает 8 серий хронометражем 45-50 минут каждая.



На производство фильма будет выделено 40 млн сомов. Закупка проводится методом запроса котировок с квалификационными требованиями. Срок подачи заявок - до 5 марта 2025 года, а завершение проекта запланировано на 19 ноября 2025 года.



Производством сериала займется победитель тендера, который будет определен на основе стандартной оценки предложений.