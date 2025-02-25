Казахстан планирует проложить волоконно-оптическую линию связи через Туркменистан

00:27 27.02.2025

25.02.2025



Казахстан планирует построить волоконно-оптическую линию связи через Туркменистан



Казахстан приступил к реализации проекта по созданию волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая пройдет через территорию Туркменистана. В настоящее время проект находится на стадии обсуждения, сообщили официальные СМИ Туркменистана во вторник.



ВОЛС будет обеспечивать выход в интернет в Персидский залив, охватывая также территорию Афганистана и Ирана. Это создаст новые возможности для улучшения телекоммуникационных связей в регионе.



Одновременно с этим ведется работа по прокладке ВОЛС по дну Каспийского моря. Для реализации проекта было создано совместное предприятие с равным участием "Казахтелекома" и Azertelecom.



Технология волоконно-оптической связи использует световые импульсы, которые движутся по тонким волокнам из стекла или пластика. Благодаря принципу полного внутреннего отражения, сигнал передается с минимальными потерями, обеспечивая высокую скорость и большую пропускную способность.