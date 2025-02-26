В Узбекистане раскрыли "секрет", который поможет получать хорошую пенсию - проявлять бдительность при трудоустройстве

00:31 27.02.2025

26.02.2025



В Узбекистане раскрыли "секрет", который поможет получать хорошую пенсию



Вопрос формирования пенсионных накоплений и исчисления трудового стажа приобретает все большую актуальность. В последнее время участились случаи, когда граждане Узбекистана, достигнув пенсионного возраста, сталкиваются с проблемой "маленького стажа". Это означает, что официально зафиксированный период трудовой деятельности оказывается меньше фактического, что негативно сказывается на размере пенсионных выплат.



Главная причина данной проблемы кроется в неполном отражении информации о трудовой деятельности граждан в Единой национальной системе труда (ЕНСТ). Ранее, до полной цифровизации системы учета, данные о трудоустройстве могли не вноситься или вноситься с ошибками. Если при расчете пенсии обнаруживается, что какой-либо период работы не учтен, это вызывает серьезные затруднения.



Для успешного разрешения подобных ситуаций гражданам необходимо заблаговременно позаботиться о документальном подтверждении своего стажа. Ключевыми документами, способными подтвердить факт работы в определенной организации в конкретный период, являются выписки из приказов о приеме на работу и увольнении. Эти документы должны храниться в отделе кадров предприятия.



В связи с этим, эксперты рекомендуют гражданам проявлять бдительность и уже на этапе трудоустройства интересоваться у сотрудников отдела кадров правильностью и полнотой внесения информации о своей трудовой деятельности в базу данных my.mehnat.uz. Регулярная проверка данных в личном кабинете на портале позволит избежать неприятных сюрпризов при оформлении пенсии в будущем. Важно помнить, что своевременный контроль и сохранение необходимой документации – гарантия полного учета трудового стажа и, как следствие, получения достойной пенсии.