ВС РФ освободили Лебедевку в Курской области – итоговая сводка Readovka за 26 февраля

01:28 27.02.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 26 февраля в разрезе СВО. Русские войска освободили село Лебедевка в Курской области. Мэр Покровска Требушкин обратился с видеообращением к Зеленскому с призывом остановить кровопролитие.



Кризис оборонительных возможностей



