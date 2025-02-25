|ВС РФ освободили Лебедевку в Курской области – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
01:28 27.02.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 26 февраля в разрезе СВО. Русские войска освободили село Лебедевка в Курской области. Мэр Покровска Требушкин обратился с видеообращением к Зеленскому с призывом остановить кровопролитие.
Кризис оборонительных возможностей
В Курской области ВС РФ освободили Лебедевку. Это достижение стало еще одним шагом к главной цели – перерезать основную трассу снабжения группировки ВСУ. И как в случае со сражением за Свердликово, неприятель упорствовал, но недолго. Бои свелись к вышибанию украинского гарнизона из села, но масштабных контратак и маневров резервами у противника не отмечалось. Если в случае со Свердликово относительно быстрая сдача позиций могла быть интерпретирована как попытка заманить русские подразделения для удара им во фланг, то с Лебедевкой все сложнее. Украинским войскам жизненно необходимо держать ВС РФ на дистанции от шоссе 38К-004, иначе у всей группировки ВСУ в Курской области будет сначала голод во всех смыслах, а потом и форсированная деградация боеспособности с развалом фронта. А с утратой Лебедевки выход наших войск на "золотую трассу" преграждает только село Казачья Локня. Но даже с началом боев за этот населенный пункт подразделениям незалежной на севере зоны прорыва в курское приграничье придется не сладко. Через Казачью Локню идет ответвление шоссе 38К-004, по которому осуществляется снабжение украинской группировки с центром в Малой Локне. Складывающаяся непосредственная угроза не может быть пущена на самотек. Но что-то не дает противнику собраться с силами и противодействовать выдавливанию с территории, которая играет для Банковой если не ключевую, то крайне важную роль.
Складывающуюся аномальную ситуацию можно объяснить тем, что ВС РФ обозначили для неприятеля уже сразу 3 критически опасных участка, помимо ныне описываемого. Первый – это село Куриловка, которое также было недавно занято нашими войсками, между ним и самой "золотой трассой" хоть и приличная дистанция в 8 км, но на данном участке у ВСУ нет долговременных позиций. Ситуация требует от противника развертывать в урочищах силы и готовить полевые укрепления.
Вторым критическим направлением является долина реки Локня, где ВС РФ уже заняли хутор Новенькое и готовятся дальше двигаться на Басовку. Редакция Readovka ранее рассматривала концепцию действий наших войск, перешедших границу Сумской области к югу от Свердликово.
Третьей критической точкой для ВСУ является село Журавка, за которое наши части также завязали бои. От него вдоль течения реки Снагость до "золотой трассы" порядка 10 км.
Ввиду всего этого у неприятеля попросту может не хватать сил, чтобы полноценно обороняться на всех критических участках.
"Дай людям жить"
В украинском информационном пространстве произошло нечто беспрецедентное. Мэр Покровска Требушкин обратился с видеообращением к Зеленскому с призывом забыть о возвращении границ 1991 года и заключить мир.
"Общаясь со всеми жителями [оставшимися гражданскими в городах Покровск и Мирноград, прим. ред.], я ото всех слышу – "мира, мира, мира". […] Я сегодня обращаюсь к Владимиру Александровичу Зеленскому как мэр города Покровск и говорю о том, Владимир Александрович, что жители Покровской громады хотят мира, большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать, они устали. Те же военные, что находятся на передовой, люди хотят домой", – сказал Требушкин.
Примечательно, что обращение было на чистом русском языке. И сам факт того, что его записал высокопоставленный чиновник является уникальным случаем. Кроме того, заявление о том, что настоящее мнение украинцев отличается от показаний статистики – это попытка достучаться до якобы обманутого окружением Зеленского. Смелое заявление мэра Требушкина, скорее всего, повлечет за собой реакцию. С большой долей вероятности она проявится в виде травли в украинских медиа, которая завершится отставкой градоначальника. Зеленский убирал людей с должностей и за меньшие "проступки".
Вчера, 25 февраля, главным событием дня стали успешные действия ВС РФ на плацдарме за Осколом севернее Купянска.