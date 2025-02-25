 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.02.2025
03:55  Геополитика мира - Джеффри Сакс выступил в Европейском парламенте
02:33  В Узбекистане только резиденты могут эксплуатировать участки золотых приисков, – Центр использования недр
02:23  Германия заинтересована в профессиональных кадрах из Кыргызстана
02:21  Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова пригласила Эрдогана на международный форум в Ашхабаде
02:17  Иностранцы устроили полуголую вечеринку под Алматы и пожалели
02:09  Почему Узбекистан нельзя назвать страной с чистым воздухом?
01:42  Кыргызстан. Таможня опровергла заявление депутата о коррупционной схеме при ввозе краски
01:28  ВС РФ освободили Лебедевку в Курской области – итоговая сводка Readovka за 26 февраля
00:31  В Узбекистане раскрыли "секрет", который поможет получать хорошую пенсию - проявлять бдительность при трудоустройстве
00:27  Казахстан планирует проложить волоконно-оптическую линию связи через Туркменистан
00:10  В Кыргызстане снимут военно-патриотический сериал к 80-летию Победы о подвигах женщин-воинов
Среда, 26.02.2025
19:41  Ученый из Хорезма открыл два ранее неизвестных науке вида жуков
19:03  Ведомственные чтения. В Таджикистане сотрудникам министерств разъясняют Концепцию госполитики в области религии
18:51  TopWar: "Раньше оснащался российской техникой": Узбекистан закупил китайские комплексы ПВО
18:37  CNN: Аэропорт-призрак за $240 млн: зачем Китаю аэропорт Гвадар в Пакистане?
17:57  Узбекистан намерен использовать порты Эстонии для диверсификации экспорта
16:14  Цель - привлечение к ответственности. В Кыргызстане разрабатывается отдельный законопроект о блогерах
16:00  Дело "Элката": как арест руководства компании может повлиять на инвестклимат Кыргызстана
15:59  Таджикистан. В Исфаре задержан вымогатель, угрожавший публикацией компрометирующих фото
15:31  Все граждане Монголии получат дивиденды от экспорта угля в последний день года дракона
15:06  В Туркменистане полиция преследует родителей за соблюдение традиции на Рамадан
14:59  В Румынии задержали кандидата в президенты Джорджеску, победившего на аннулированных выборах в ноябре 2024
14:51  "Талибан" обратился к Узбекистану за помощью в вопросе денежных переводов
14:47  Евросоюз назначил нового Спецпредставителя в Центральной Азии
14:41  Центральной Азии рекомендуют повысить тарифы на поливную воду
14:33  Президент Казахстана принял нового премьера Кыргызстана
14:27  В Узбекистане в 2024 году зафиксирован рост таможенных поступлений и грузопотока в 8-9 раз
14:21  В Туркменистане замминистром охраны окружающей среды назначен бывший хяким Балканабада Овезгелди Гошджанов
14:12  Археологи провели генетический анализ останков убитых в Монголии воинов
12:12  Узбекистан в США спас семерых своих граждан от депортации в Коста-Рику
12:09  В Кыргызстане задержали 11 человек по подозрению в подготовке массовых беспорядков
12:05  Таджикистан. Лидер нации - самый ответственный гражданин и мудрый руководитель нашего государства, - Зафар Сайидзода
11:58  ЦБ Узбекистана объяснил южнокорейскому "Шинхан банку" процесс приватизации госбанков
11:50  Казахстанцы тратят на интернет больше, чем жители всех соседних стран. Сравнение цен на базовые комуслуги
11:47  Китай поможет Монголии нефтью и газом
11:44  Узбекистан и Кыргызстан обсудили развитие мультимодального транспортного коридора Кашгар – Ош – Иркештам
11:39  Скончался народный поэт Кыргызской Республики Нурпаис Жаркынбаев
11:36  Узбекистан. Рассмотрены планы по развитию экономики Сырдарьинской области: улучшение бизнес-среды и сокращение уровня бедности
03:13  МЧС Кыргызстана в Оше предупредило жителей домов, оказавшихся на краю обрыва, о необходимости переезда
02:59  В Узбекистане учреждена памятная медаль "80-летие Победы во Второй мировой войне"
02:20  В Таджикистане построят самый длинный мост в Средней Азии - 920 метров
01:05  В Минобороны Кыргызстана выявлены факты хищения камуфляжной ткани в особо крупных размерах
00:15  СП: У Трампа пока не понимают, какие условия завершения конфликта на Украине Россия считает правильными
00:05  Министр образования Таджикистана Рахим Саидзода посетил несколько детских садов в Душанбе и раскритиковал их работу
00:01  Борьба с нелегальными мигрантами по-американски. Россиянин из Чикаго рассказал про зачистки в городе
00:00  Президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана 31 марта в Худжанде проведут первый в истории трехсторонний саммит
Вторник, 25.02.2025
23:25  ВС РФ подготавливают широкий фронт наступления вглубь Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 24 февраля
22:57  Киргизия опять меняет систему выборов в парламент, - Виктория Панфилова
22:35  Суд в Казахстане огласил приговор по делу о гибели группы шахтеров "АрселорМиттал Темиртау" 17 августа 2023 года
22:28  В Узбекистане новый министр по чрезвычайным ситуациям - бывший военный прокурор Ботир Кудратходжаев
22:07  Момент истины: голосования в ООН по Украине показали, кто есть who, - Андрей Суржанский
21:31  Казахстан привлечет инвесторов для строительства ГЭС в Кыргызстане
21:10  В России подсчитали свои запасы редкоземельных металлов - 658 млн тонн
21:05  СA: Евросоюз позволил втянуть себя в байденовский проект Украины по ослаблению России и остался за бортом
20:42  Кобахидзе назвал историческим решением отказ Грузии от санкций против России
20:37  В Туркмении женщины к 8 марту получат подарок от имени главы государства в размере 60 манатов
20:27  Арктика - новый фронт "глубинной войны"
19:43  Швейцарская компания Schwihag AG будет стрелочником на строительстве ж/д дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан?
15:53  Директором Агентства по статистике Узбекистана назначен Бехзод Хамраев
15:40  Китай и Россия - хорошие соседи и настоящие друзья, - Си Цзиньпин
15:35  Каспий мелеет быстрее, чем ожидалось. Экологи бьют тревогу, - Фархад Мамедов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызстан. Таможня опровергла заявление депутата о коррупционной схеме при ввозе краски
01:42 27.02.2025

ГТС опровергла заявление депутата о коррупции при ввозе краски в Кыргызстан

25 февраля 2025

Государственная таможенная служба прокомментировала заявления депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Самакова на заседании ЖК 12 февраля 2025 года о коррупционных схемах при ввозе красок и лаков. Депутат отметил, что под кодом ТН ВЭД "водоэмульсионка" ввозят краски и эмаль.

ГТС отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 84 Таможенного кодекса ЕАЭС декларант обязан, в том числе, представить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации.

Вместе с тем отмечаем, что краски и лаки (включая эмали и политуры) подразделяются на два вида:
- растворяемые в неводной среде (код ТН ВЭД 3208);
- растворяемые в водной среде (код ТН ВЭД 3209).

К примеру, согласно базе данных ГТС за 2024 год в ЖДТ "Северная" были ввезены 5 ж/д вагонов красок из Исламской Республики Иран весом 285 тонн. При этом декларантом были поданы товаросопроводительные документы с кодом ТН ВЭД 320990 "прочие краски и лаки (включая эмали и политуры), изготовленные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде" и, соответственно, оформлены с помещением под таможенную процедуру "Выпуск для внутреннего потребления" с уплатой всех причитающихся платежей в полном объеме, а именно сборов в размере 0,40 % от таможенной стоимости, таможенной пошлины в размере 6,5 % и НДС в размере 12 %.

Также в порядке информации сообщаем, что в соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 22 января 2019 года № 10 в отношении красок и лаков (включая эмали и политуры), изготовленных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде (код ТН ВЭД 3208 90), происходящих из Исламской Республики Иран, применены преференциальные ставки ввозных таможенных пошлин в размере 0 %.

Таким образом, из представленной выше информации следует, что при ввозе лаков и красок на территорию КР декларантом был заявлен код ТН ВЭД 3209 (растворяемые в водной среде) без применения преференциальных ставок с уплатой пошлин и налогов в полном объеме.

Исходя из вышеизложенного, ГТС отмечает, что заявления Самакова не соответствуют действительности и подчеркивает, что депутат может обратиться за официальной и достоверной информацией в ГТС во избежание введения общественности в заблуждение. ГТС готова предоставить все необходимые разъяснения.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740609720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Человеческий капитал – основа научного прогресса": Спикер Сената высказался о важности социальной поддержки ученых
- Олжас Бектенов и Адылбек Касымалиев обсудили перспективы укрепления партнерства в цифровой и космической отраслях
- Олжас Бектенов обсудил с заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком вопросы двустороннего сотрудничества
- Государственный советник Ерлан Карин провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия
- Постановление ЦИК от 25 февраля 2025 года №6/8
- Меры по защите пристоличной территории от паводков проверил Канат Бозумбаев
- Аида Балаева вручила молодым казахстанским писателям и поэтам специальную Президентскую литературную премию
- Межведомственная комиссия обсудила вопросы строительства АЭС в Казахстане
- Железнодорожники Казахстана и Китая обсудили рост грузоперевозок
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  