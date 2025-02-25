Почему Узбекистан нельзя назвать страной с чистым воздухом?

02:09 27.02.2025

25 февраля 2025



Экологическая ситуация с загрязнением воздуха в крупных городах Узбекистана в последние годы усугубляется. Об этом в СМИ говорят эксперты (1, 2, 3), проблему признают и чиновники государственных ведомств. Именно зимой, в периоды безветрия и температурной инверсии, экологическая обстановка становится одной из значимых социальных тем. На основе данных Агентства гидрометеорологической службы редакция Ranking.kz проследила, как менялся уровень загрязненности воздуха в крупных городах РУ за последнюю неделю.



Узгидромет мониторит ситуацию с загрязнением атмосферного воздуха с помощью 82 стационарных и автоматических станций в 26 городах страны. Информация на сайте сохраняется за последнюю неделю, отчеты за более длительные промежутки времени не публикуются. Карта демонстрирует данные по максимальному уровню индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) только в 15 городах Узбекистана в период с 4 по 11 февраля 2025 года. Они позволяют сделать вывод: Ташкент является наиболее экологически неблагоприятным, но далеко не единственным городом страны, где фиксируется превышение нормативов загрязняющих веществ.



