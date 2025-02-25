|Почему Узбекистан нельзя назвать страной с чистым воздухом?
02:09 27.02.2025
25 февраля 2025
Экологическая ситуация с загрязнением воздуха в крупных городах Узбекистана в последние годы усугубляется. Об этом в СМИ говорят эксперты (1, 2, 3), проблему признают и чиновники государственных ведомств. Именно зимой, в периоды безветрия и температурной инверсии, экологическая обстановка становится одной из значимых социальных тем. На основе данных Агентства гидрометеорологической службы редакция Ranking.kz проследила, как менялся уровень загрязненности воздуха в крупных городах РУ за последнюю неделю.
Узгидромет мониторит ситуацию с загрязнением атмосферного воздуха с помощью 82 стационарных и автоматических станций в 26 городах страны. Информация на сайте сохраняется за последнюю неделю, отчеты за более длительные промежутки времени не публикуются. Карта демонстрирует данные по максимальному уровню индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) только в 15 городах Узбекистана в период с 4 по 11 февраля 2025 года. Они позволяют сделать вывод: Ташкент является наиболее экологически неблагоприятным, но далеко не единственным городом страны, где фиксируется превышение нормативов загрязняющих веществ.
На интерактивной карте Узгидромет публикует информацию о съеме экологических показателей в 13 пунктах наблюдения в Ташкенте. Самый высокий ИЗА - 10,5 - был зафиксирован 8 февраля в Мирабадском районе, близ завода "Электроаппарат". Его характеризуют как оранжевый, или высокий. В нескольких других пунктах в течение недели система мониторинга фиксировала желтый, повышенный уровень: ИЗА варьировался от 5 до 7.
Городами, в которых также наблюдался повышенный уровень загрязнения атмосферы, стали Алмалык, где находится крупнейший в стране металлургический завод АГМК, Фергана и Навои. В этих населенных пунктах в некоторые дни ИЗА был выше 5. Остальные указанные города относятся к относительно чистым, зеленым. Однако в некоторых из них ИЗА в отдельные дни превышал 4.
Вернемся к Ташкенту, который называют экологически грязным городом не только жители столицы и местные экологи, но и международные наблюдатели. Так, в рейтинге 124 крупных городов мира по загрязненности атмосферы, проводимом международным сервисом мониторинга качества воздуха IQAir, Ташкент находится на 83-м месте. Индекс IQAir в столице РУ составляет 86, что соотносится со средним уровнем загрязненности. Это данные на 12 февраля 2025-го. В другие дни главный город Узбекистана показывал худшие результаты. Например, 29 сентября прошлого года Ташкент занял предпоследнее место в рейтинге как один из самых загрязненных городов мира.
Стоит отметить, что в рейтинге сервиса IQAir на 12 февраля текущего года также значится еще два города из центральноазиатских республик, и ситуация в них была даже хуже. С одинаковым индексом IQAir в 122 на 105-м и 106-м местах списка находится столица Кыргызстана, Бишкек, и крупнейший мегаполис Казахстана, Алматы.
Данные IQAir по этому экологическому индикатору с начала года подтверждают: средним уровень загрязненности воздуха в Ташкенте бывает далеко не всегда. Из 30 дней, по которым представлена информация, только в течение 11 загрязненность воздушного бассейна столицы РУ была средней. В остальные 19 дней уровень был повышенным, вредным и очень вредным. Правда, самый высокий, фиолетовый уровень сервис зафиксировал только один раз, 16 января. Тогда индекс IQAir составлял 226.
В июне прошлого года эксперты Всемирного банка опубликовали большой отчет "Оценка качества воздуха в Ташкенте", в котором обозначили основные источники загрязнения атмосферы города. На первое место по доле влияния на экологию (36%) авторы отчета поставили пыльные бури, которые поднимают в воздух и переносят РМ2.5 - мельчайшие частицы пыли диаметром до 2,5 микрона. На втором месте (28%) оказались выбросы от стационарных источников, жилого и коммерческого фонда. Растущее негативное влияние на состояние воздушного бассейна столицы Узбекистана также оказывает транспорт (16%).
Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУ может добавить к списку причин еще несколько. В их числе, например, незаконное ведение стройки там, где это не было предусмотрено генеральным планом, что приводит к блокировке ветровых коридоров. Серьезно влияет на экологию столицы и рост объемов использования тепло- и электростанциями экологически грязных видов топлива - угля и мазута.
"Загрязнение воздуха взвешенными частицами диаметром 2,5 микрона в Ташкенте ежегодно может привести приблизительно к 3 тыс. преждевременных смертей, а потери благосостояния населения оцениваются в 488,4 млн долл. США в год", - говорится в документе.