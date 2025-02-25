Иностранцы устроили полуголую вечеринку под Алматы и пожалели

02:17 27.02.2025

В Алматинской области иностранцы устроили полуголую вечеринку и получили арест на 15 суток, передает Tengrinews.kz.



Инцидент произошел в ночь на 22 февраля 2025 года в микрорайоне Алтын ауыл в Каскелене. Как установил суд, Т. и Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, после празднования дня рождения общего родственника вышли во двор жилого комплекса около 2 ночи. В полуголом виде они громко кричали, нарушая общественное спокойствие и причиняя неудобство местным жителям.



На судебном заседании оба правонарушителя полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и извинились перед жителями. Их действия были подтверждены материалами дела, включая электронный протокол, показания свидетелей и видеозапись инцидента.



Рассмотрев все обстоятельства, включая смягчающие и отягчающие факторы, Карасайский специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям признал Т. и Р. виновными по части 1 статьи 434 КоАП РК ("Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц"). В качестве наказания каждому из них назначено 15 суток административного ареста.



Решение суда пока не вступило в законную силу.



